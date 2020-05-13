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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den doğum günü isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 21:42 | Son Güncelleme

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin, doğum günü için kendisine hediye gönderilmesini istemedi. Ebru Şahin, hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den doğum günü isteği

18 Mayıs'ta 26 yaşına girecek olan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, doğum gününde hediye almak isteyenlerin bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmasını rica etti.

Ebru Şahin Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

"18 Mayıs doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde oludğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Bu zor süreçte tedavi ve imkan açısından zorluk çeken kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Hepinize teşekkürler ve sevgiler"

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