Hercai'nin Reyyan'ı öyle bir değişti ki Ebru Şahin'i gören tanıyamadı!

Etkileyici senaryosunun yanı sıra oyunculukları ile de alkış toplayan dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in 2. sezon öncesi değişimi şok etti, gören tanıyamadı.

Ebru Şahin'in değişimi

Unutulmaz bir sezon finali ile tatil molası veren Hercai dizisi ATV'nin en çok izlenen ve büyük ses getiren dizilerinden biri oldu. Etkileyici ve farklı senaryosu ile rakiplerini ters köşe yapan Hercai, daha ilk bölümden reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı.

2. sezonu merakla beklenen Hercai, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde Ebru Şahin (Reyyan) ve Akın Akınözü yer alıyor.

Genç isimlerin yanı sıra usta isimleri de kadrosunda bulunduran dizide Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, gibi tecrübeli isimlerde var.

Hercai dizisi ile birlikte yıldızı parlayan isimlerden biri de başroldeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin oldu. İstanbullu Gelin'de Burcu karakteri ile dikkat çekmeyi başaran Ebru Şahin, Hercai dizisi ile zirveye yerleşti ve başarılı oyunculuk performası ile kısa sürede adından söz ettirdi.