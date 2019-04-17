Hercai oyuncusu Serdar Özer ateş püskürdü

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin sevilen oyuncusu Serdar Özer, çekimlerini Mardin'de geçtiği sete gelerek gizli çekim yapanlara sitem etti.

Görüntülerin yayınlanmasına sitem eden Özer, "Şerefsiz, ahlaksız, emek hırsızları" dedi.

Rol aldığı Hercai dizisinin setine gelerek çekim yapan ve daha yeni bölüm yayınlanmadan görüntülerin sosyal medyaya sızmasıyla hakim olamayan Serdar Özer, Instagram hesabında açıklama yaparak isyan etti:

"Gizli gizli görüntüleri çekip takipçi ve beğeni uğruna bizim bütün hafta emeklerimizi çöpe atan şerefsiz, ahlaksız, emek hırsızlarının görüntülerini lütfen paylaşmayın! Sadece bizim değil sizlerinde bu hırsızlara tepki göstermeniz, bu asalaklara prim yaptırmamanız lazım."

