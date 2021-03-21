Hercai yeni bölüm fragmanı | "Reyyan yoksa Miran yok"

ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı günler ilgiyle izlenen Hercai dizisi, her Pazar saat 20:00'da seyirciyle buluşuyor. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzü ile tekrar tekrar karşılaşıyor ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu artık kabul ediyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 64. BÖLÜM 1. FRAGMANI

HERCAİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğrendikleri karşısında şoka uğrayan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzünü bir kez daha görür ve artık Dilşah'a karşı tedbir almak zorunda olduğunu kabul eder. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasında sorumlu olan kişinin Miran olduğuna karar veren Cihan ise elinde silah ile düğün evini basar.

Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra ise gözü dönmüş bir şekilde Aslanbey konağına gider. Bu sırada Reyyan, Miran'dan gerçekleri daha fazla saklayamayacağını fark eder ve kendileri için güzel bir gece hazırlar. Aynı akşam için Miran'ın da Reyyan'a hazırladığı bir sürpriz vardır ancak olaylar ikisinin de beklemediği bir şekilde gelişir. Miran, bu geceden sonra karanlık ve dehşet dolu bir yola girmek üzeredir, Miran'ı bu yoldan alıkoyabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.