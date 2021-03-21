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Hercai yeni bölüm fragmanı | "Reyyan yoksa Miran yok"

21.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai, her Pazar saat 20:00'da izleyicisiyle buluşuyor. Hercai'nin yeni bölümünde Miran, Reyyan'ın ölümle karşı karşıya kaldığını öğreniyor ve bütün bu olanların sorumlusu Füsun'a yaptıklarının bedelini ödetmeye karar veriyor.

Hercai yeni bölüm fragmanı | "Reyyan yoksa Miran yok"

ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı günler ilgiyle izlenen Hercai dizisi, her Pazar saat 20:00'da seyirciyle buluşuyor. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzü ile tekrar tekrar karşılaşıyor ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu artık kabul ediyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 64. BÖLÜM 1. FRAGMANI

HERCAİ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Hercai yeni bölüm fragmanı |

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğrendikleri karşısında şoka uğrayan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzünü bir kez daha görür ve artık Dilşah'a karşı tedbir almak zorunda olduğunu kabul eder. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasında sorumlu olan kişinin Miran olduğuna karar veren Cihan ise elinde silah ile düğün evini basar.

Hercai yeni bölüm fragmanı |

Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra ise gözü dönmüş bir şekilde Aslanbey konağına gider. Bu sırada Reyyan, Miran'dan gerçekleri daha fazla saklayamayacağını fark eder ve kendileri için güzel bir gece hazırlar. Aynı akşam için Miran'ın da Reyyan'a hazırladığı bir sürpriz vardır ancak olaylar ikisinin de beklemediği bir şekilde gelişir. Miran, bu geceden sonra karanlık ve dehşet dolu bir yola girmek üzeredir, Miran'ı bu yoldan alıkoyabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

Hercai yeni bölüm fragmanı |

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

  1. bölümde Miran, Reyyan'ın ölümle karşı karşıya kaldığını öğrenir. Bütün bu olanların sorumlusu olan Füsun'a hak ettiklerini ödetmeye karar veren Miran, plan yapmaya başlar. Bu sırada Reyyan'ın hastalığı, Azize ve Hazar'ın arasında yeni bir kapı açılmasını sağlar.

Hercai yeni bölüm fragmanı |

Füsun, intikam almak için Cihan'a bir anlaşma teklifinde bulunur ve Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi tek tek yok etmek için kendine söz verir. Reyyan'ı kurtarmaya çalışan Miran, vakıftaki yangın ile sarsılır.

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