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Here bir yudumda iyileştirecek Churchill nedir? Faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

Sadece 3 malzemeyle hazırlanan churchill (çörçil) dengeli tüketildiğinde yararlı bir içecek oluyor. Bu zamana kadar bir yerlerde ismini duymuş olabilirsiniz. İşte merak edenler için çörçil ntedir? Faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Here bir yudumda iyileştirecek Churchill nedir? Faydaları nelerdir?

Çörçil deyince aklınıza ilk olarak İngiliz politikacı Winston Churchill gelebilir ancak biz, bugün sizlere içecek olanından bahsedeceğiz. Soda, limon ve tuzla hazırlanan bu içecek, müthiş bir vitamin ve mineral kaynağı.

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Çörçil nasıl hazırlanır?
1 şişe soda
1 adet limon
1/2 çay kaşığı tuz

Bir adet limonun suyunu büyük bir bardağa sıkın ve içine tuzu ilave edip karıştırın.
Karışıma bir şişe sodayı da ilave edip son kez karıştırın ve hazır! Maden suyunu eklerken hızlı bir şekilde bardağa boşaltmayın çünkü çok fazla köpürmeye neden olabilir.

Peki çörçil neye iyi gelir?

Son derece basit bir karışım olan çörçil baş ağrısını giderme konusunda etkilidir.
Mide bulantısını geçirir.
Susuzluğun giderilmesine yardımcı olur.
Safra kesesinin daha iyi çalışmasını sağlar.
Yorgunluğu giderir ve enerji verir.
Vitamin ve mineral bakımından zengindir.
Kalbi korur ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

Dikkat!;
Tansiyon hastalarına tavsiye edilmez çünkü içindeki tuz oranı tansiyonun yükselmesine neden olabilir.
Aşırı tüketimi mideye zarar verebilir.
Yine aşırı tüketimi ciltte kuruluğa neden olabilir.

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