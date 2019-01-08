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Hereke Kalesi'ndeki restorasyon martta bitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan, Doğu Roma döneminde, 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan, Doğu Roma döneminde, 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Restorasyon, 25 milyon TL'ye mal olurken, çalışmaların, mart ayında tamamlanması planlanıyor. Körfez ilçesinde yer alan ve Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname'sinde de bahsedilen Hereke Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 2 yıldır sürdürülen çalışmalarda tarihi kalenin yıpranmış dış cephesi onarılırken, merdivenler ve kolonlar da çökme tehlikesine karşı güçlendirildi. Çalışmaların mart ayında tamamlanması planlanırken, tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasıyla bölgedeki yerli- yabancı turist sayısının da artırması bekleniyor. 'YAPININ RESTORASYONU KENTE DEĞER KATTI' Hereke Kalesi'nin, ilçe için ayrı öneme sahip olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Yaklaşık 1400 yıllık tarihi geçmişi olan büyük bir medeniyetin kalıntıları olan Hereke Kalesi'nin yok olmaya yüz tuttuğunu gördük ve bunun restorasyon çalışmalarına başladık. 25 milyon liralık bir maliyetle Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışmasını bugün itibarıyla yüzde 90 oranında tamamladık, mart ayı gibi de açılışını yapmış olmayı planlıyoruz. Böylece Körfez ilçemize Hereke bölgemize turizm noktasında büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tarihimiz ve geçmişimiz bizim için önemlidir. Geçmişte hangi medeniyetlerin bu bölgede yaşadığını ve bu coğrafyada hüküm sürdüğünü bilme adına Hereke Kalesi'nin büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu yapının restorasyonu kentimize önemli bir değer kattı" dedi. 'KÖRFEZ'İ TURİZM VE TARİH KENTİ OLMA YOLUNDA İLERLETECEĞİZ' Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgeye gelen yerli- yabancı turist sayısında artış beklediklerini kaydeden Baran, "Hereke Kalesi'nin restorasyon çalışması tamamlandığında içerisinde güzel bir sosyal tesis olacak. Turistlerin gelip çayını, kahvesini içebileceği ve burada belki kır düğünlerinin yapılabileceği bir yer olmasını planlıyoruz. Konum bakımından da kente hakim bir nokta burası. Bu şekilde güzel bir mekanda bir hafta sonu geçirmek, dinlenip güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza da bir sosyal tesis alanı da kazandırmış olacağız. Bu ve buna benzer tarihi projeleri kentimize kazandırarak ve tanıtımlarını yaparak sanayi kenti, liman kenti olan Körfez'i, bu özelliklerinin yanında da bir turizm kenti, bir tarih kenti olma yolunda ilerletmeye çalışacağız" diye konuştu. 'TARİH ADINA NE VARSA GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ' Körfez için projelerle tarihi yapıların özüne bağlı kalınarak, restorasyonunun yapıldığını belirten Başkan Baran, "Kentimizde tarih adına ne varsa bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. Biz geçmişimizle ve tarihimizle varız. Tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz; çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğine yön veremezler. Bu noktada bizler tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

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