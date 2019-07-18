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Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

  Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, makineli tüfek, tüfeğe ait 50 fişek ve 10 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü
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Ele geçirilen roketatarlar
Mühimmatların imha anı
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,(DHA)

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