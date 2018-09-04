Herekol Dağı'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'teki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı değerlendirilen mağara ve sığınaklar tespit edildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:
"Bahse konu mağara ve sığınaklara 4 Eylül 2018 günü saat 05.30 sıralarında Atak helikopterleri desteğinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucuları ile birlikte temas araması faaliyetleri icra edilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda birbirine geçişli halde bulunan mağara ve sığınaklar bulunmuştur. Tespit edilen mağara ve sığınaklar içerisinde; 3 adet T-40 bombaatar mühimmatı, 25 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere elektrik kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 16 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ev tipi dolu büyük tüp, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ev tipi dolu küçük tüp, 2 adet güneş paneli, 1 adet akü, 2 adet branda, 7 adet jelikan, 2 adet panço,1 adet gizlenme ağı,1 adet boş bixi makinalı tüfek kutusu, 1 adet ayakkabı ile çok sayıda yanmış örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Kum torbaları ile desteklenmiş bölücü terör örgütü mevzileri tespit edilmiş ve bulunan malzemeler adli makamların talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin tesisi için bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara, kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."
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