Hergün 1 Milyon Kişiye Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Tanısı Konuluyor

Dünya Sağlık Örgütü, hergün 1 milyondan fazla kişiye cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisi konulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre, dünyadaki her 25 kişiden biri bel soğukluğu, frengi, trikomoniyaz ya da klamidya rahatsızlıklarından en az birine yakalanıyor. Bazı kişilerde bu hastalıkların birden fazlası da görülüyor.

Raporu kaleme alan doktorlardan biri olan Melanie Taylor, söz konusu verilerin insanların cinsellik adına sağlıklarını riske ettiklerini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Araştırmanın yapıldığı son yıl olan 2016 yılında, 376 milyon yeni vaka tespit edildiği, bu kişilerin yaşları 15 ila 49 olan kadın ve erkeklerden oluştuğu ifade ediliyor.

Uzmanlar cinsel yolla bulaşan hastalıkların, korunmasız ilişki sonucu yaygınlığının arttığını söylüyorlar. Bazı durumlarda da söz konusu hastalıkların hamilelik esnasında anneden çocuğa geçtiği belirtiliyor. Bu hastalıklardan frengi, kan teması yoluyla da bulaşabiliyor.

Bu hastalıkların ayrıca AIDS riskini de arttırdığına vurgu yapılırken frenginin her yıl, 200 binden fazla yeni doğmuş bebeğin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

