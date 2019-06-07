HABER

Hergün 1 Milyon Kişiye Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Tanısı Konuluyor

07.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, hergün 1 milyondan fazla kişiye cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisi konulduğunu duyurdu

Hergün 1 Milyon Kişiye Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Tanısı Konuluyor

Dünya Sağlık Örgütü, hergün 1 milyondan fazla kişiye cinsel yolla bulaşan hastalık teşhisi konulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre, dünyadaki her 25 kişiden biri bel soğukluğu, frengi, trikomoniyaz ya da klamidya rahatsızlıklarından en az birine yakalanıyor. Bazı kişilerde bu hastalıkların birden fazlası da görülüyor.

Raporu kaleme alan doktorlardan biri olan Melanie Taylor, söz konusu verilerin insanların cinsellik adına sağlıklarını riske ettiklerini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Araştırmanın yapıldığı son yıl olan 2016 yılında, 376 milyon yeni vaka tespit edildiği, bu kişilerin yaşları 15 ila 49 olan kadın ve erkeklerden oluştuğu ifade ediliyor.

Uzmanlar cinsel yolla bulaşan hastalıkların, korunmasız ilişki sonucu yaygınlığının arttığını söylüyorlar. Bazı durumlarda da söz konusu hastalıkların hamilelik esnasında anneden çocuğa geçtiği belirtiliyor. Bu hastalıklardan frengi, kan teması yoluyla da bulaşabiliyor.

Bu hastalıkların ayrıca AIDS riskini de arttırdığına vurgu yapılırken frenginin her yıl, 200 binden fazla yeni doğmuş bebeğin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Reuters: 'Amerika F-35 Uçakları Eğitimi İçin Yeni Türk Pilot Almayacak'Reuters: 'Amerika F-35 Uçakları Eğitimi İçin Yeni Türk Pilot Almayacak'
Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardıFırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

Ülkede sular durulmuyor! Ölü sayısı 113'e yükseldi

Ülkede sular durulmuyor! Ölü sayısı 113'e yükseldi

S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Metrodaki kadın şaşkına çevirdi! İşte sanal alemi sallayan görüntü

Metrodaki kadın şaşkına çevirdi! Sanal alemi sallayan görüntü

Uçakta iğrenç olay! Gören gözlerine inanamadı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

BM rakam verdi ve uyardı: Felaketle karşı karşıya!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.