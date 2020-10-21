Herhangi bir katkı maddesi yok! Hastalıkları kısa sürede geçiriyor

Son dönemde insanlar C vitaminin yoğun olduğu meyve ve sebzelerin dışında arı sütünden üretilen propolise yoğun ilgi gösteriyor.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği, propolisli pastil üretimine başladı. Gıda takviyeleri arasına giren, arıların kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile bilinen propolise talebi artırdı. Birlik tarafından üretilen propolisli drajeler gelen talepler doğrultusunda Ankara’daki pandemi hastanelerine de gönderilmeye başlandı.

Pandemi sürecinde bala olan rağbetin arttığını dile getiren Birliği Başkanı Yücel Saygı, genellikle petek balın talep edildiğini söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği olarak propolisli pastil üretimine başladıklarını anlatan Saygı, “Üretilen pastillere bu yıl talep arttı. Ankara’daki pandemi hastanelerine pastil göndermeye başladık. Pastiller gün boyu korona virüse karşı koruyucu etki yapıyor. Aynı zamanda korona virüse yakalanan hastalarında rahatsızlığı kısa sürede yenmesine yardımcı oluyor. Ürettiğimiz pastil gıda takviyesi olan bir üründür” dedi.