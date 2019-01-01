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HERKES 70 MİLYONUN SAHİBİNİ MERAK EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi'nin 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesini kazanan tam biletin sahibinin biletini İstanbul'dan aldığının açıklanmasının ardından, gözler bu talihlinin kim olduğuna çevrildi.  Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 7615536 numaralı tam bilete isabet etti.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
Milli Piyango İdaresi'nin 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesini kazanan tam biletin sahibinin biletini İstanbul'dan aldığının açıklanmasının ardından, gözler bu talihlinin kim olduğuna çevrildi.
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi ile 70 milyon TL tek bir kişinin olacak. Talihlinin biletini İstanbul'dan alması başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de büyük heyecan yaşattı. Herkes tam bilete vuran 70 Milyonluk ikramiyeyi kimin alacağını konuşur hale geldi. Sosyal medyada da gündem olan bu konu üzerine yorumlar yapılıyor. Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu.
Eminönü'ndeki ünlü Milli Piyango bileti gişesine biletlerini sorgulatmaya gelen ve biletlerine 2 amorti, bir tane son iki 2 rakam vuran bir vatandaş, "Dört tane bilet aldım. Kime çıktığını bilmiyoruz. Bana çıksa parayı yerdim herhalde" dedi.
Ünlü gişede çalışan bir görevli, "İstanbul Bahçekapı Şube Müdürlüğü'nden satıldı bilet. 70 Milyon tam bilet olarak satıldı. Bu sene bölünmeyerek tam kişiye çıktı. Bilet Eminönü civarı buradan satıldı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Gişeden görüntü
-Biletini sorgulatmaya gelen vatandaşlar
-Röpler
-Genel ve detaylar

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