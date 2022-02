Herkes ABD'li bu profesörü konuşuyor! Rusya'nın Ukrayna saldırısını saatler önce Google Haritalar'da görmüş

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü gün yaşanıyor. Dünya çapından müdahaleye ilişkin tepkiler gelirken, ABD'li bir profesör olan Jeffrey Lewis'in Google Haritalar iddiası gündem oldu.

Kaliforniya eyaletinin Monterey bölgesindeki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde görevli profesör Jeffrey Lewis, Rusya'nın Ukrayna saldırısını resmen duyurmadan saatler önce, Google'ın haritalar uygulaması olan Google Haritalar'da (Google Maps) üzerinden fark ettiğini söyledi.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

