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Herkes ABD'li bu profesörü konuşuyor! Rusya'nın Ukrayna saldırısını saatler önce Google Haritalar'da görmüş

27.02.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalede 4'üncü güne girilmişken, ABD'li profesör Jeffrey Lewis'in söylendikleri gündeme bomba gibi düştü. Lewis, Rusya'nın Ukrayna saldırısını resmen açıklanmadan saatler önce, Google Haritalar'da fark ettiğini iddia etti.

Herkes ABD'li bu profesörü konuşuyor! Rusya'nın Ukrayna saldırısını saatler önce Google Haritalar'da görmüş

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü gün yaşanıyor. Dünya çapından müdahaleye ilişkin tepkiler gelirken, ABD'li bir profesör olan Jeffrey Lewis'in Google Haritalar iddiası gündem oldu.

İŞGALİ SAATLER ÖNCE FARK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Kaliforniya eyaletinin Monterey bölgesindeki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde görevli profesör Jeffrey Lewis, Rusya'nın Ukrayna saldırısını resmen duyurmadan saatler önce, Google'ın haritalar uygulaması olan Google Haritalar'da (Google Maps) üzerinden fark ettiğini söyledi.

GOOGLE HARİTALAR'DAKİ "TRAFİK SIKIŞLIĞI" ANLAMALARINI SAĞLADI

Insider'ın haberine göre, Google Haritalar'ı takip eden Lewis ve öğrencilerden oluşan küçük ekibi, Perşembe günü yerel saatle 03:15 sularında Rusya'nın Belgorod kentinden Ukrayna sınırına giden bir yolda "trafik sıkışıklığı" tespit etti.

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Lewis, "Otoyol boyunca güneye doğru devam eden trafik sıkışıklığını izledik. Yani yoldaydılar ve Ukrayna'ya doğru gidiyorlardı." dedi.

Lewis, Twitter'dan ise trafik sıkışıklığı verisinin büyük olasılıkla akıllı telefon taşıyan askerlerden değil, sivillerin muhtemelen barikatlara takılarak durdurulan sivillerden kaynaklandığını ve Google Haritalar'ın bunu kaydettiğini aktardı.

Böylece Google Haritalar'daki trafik sıkışlığı verisi ve bir Rus zırhlı biriminin uydu görüntüsü işgalin başladığını saatler önce fark etmelerine yardımcı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını Perşembe günü duyurmuştu.

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