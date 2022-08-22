Herkes adayı konuşurken 'erken seçim' hamlesi! Altılı masa için dikkat çeken iddia: 'İsimler bile hazır'

Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; bir araya gelerek seçim öncesi son durumu değerlendirdi. İlk tur toplantıları sona erdi. Haziran 2023'teki seçim için hazırlık yapan muhalefet, erken seçim ihtimalini de düşünüyor. Buna göre erken seçim söz konusu olursa 'isimler' bile belli.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ: EKONOMİ VE GÖÇMEN POLİTİKASI!

6'lı masanın gündemindeki en önemli konulardan ikisinin ekonomi (enflasyon) ve göçmen politikası olduğu ifade edildi. Toplantı bitiminde ortak mutabakat imzalayan altı lider adaylarının Cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA! 'İSİMLER BİLE HAZIR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanının görevinin bitmesiyle birlikte binin üstünde üst düzey bürokratın da görev süresi sona eriyor. Altılı masada geçiş dönemi kapsamında bu noktalara atanacak isimler de gündeme geldi. Burada büyük bir hazırlığın olduğu gelen bilgiler arasında...

