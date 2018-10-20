Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Antalya'da, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler sahili doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, hem yüzdü hem de güneşlendi. Kent sakinlerinin bazıları sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürürken kimileri de çocuklarıyla parkta oyunlar oynadı.
Didim'den Antalya'ya tatile gelen Reşat Derici, "Deniz, havadan daha sıcak. Atütürk'ün dediği gibi, Antalya dünyanın en güzel şehri" ifadelerini kullandı. Rusya'dan ailesiyle tatile gelen Kseiia Guseva (31) ise Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "Biz buraya daha önceden de geldiğimiz için çok seviyoruz. Deniz temiz ve her şey çok güzel. Ancak bebeğim için biraz soğuk" dedi.
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