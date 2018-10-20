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Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Antalya'da, sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahilinde deniz keyfi yaptı.

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Antalya'da, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler sahili doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, hem yüzdü hem de güneşlendi. Kent sakinlerinin bazıları sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürürken kimileri de çocuklarıyla parkta oyunlar oynadı.

antalya deniz

'DENİZ HAVADAN DAHA SICAK'

Didim'den Antalya'ya tatile gelen Reşat Derici, "Deniz, havadan daha sıcak. Atütürk'ün dediği gibi, Antalya dünyanın en güzel şehri" ifadelerini kullandı. Rusya'dan ailesiyle tatile gelen Kseiia Guseva (31) ise Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "Biz buraya daha önceden de geldiğimiz için çok seviyoruz. Deniz temiz ve her şey çok güzel. Ancak bebeğim için biraz soğuk" dedi.

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Antalya Konyaaltı Konyaaltı Sahili Tatil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fırsat varken TÜRKİYE de gezin - yüzün - tatil yapın. Gelecek yıl yeniden TÜRKİYE ye ve ANTALYA ya gelmek için kendinize söz verin. ALLAH bu kadar güzel nimetlerin hepsini bir arada başka ülkeye vermiyor. Gerçi bizler de bu güzelliklerin ve ALLAH nimetlerinin farkında olmadan yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.
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