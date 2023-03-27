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'Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim?' çıkışı çok konuşulmuştu! AK Partili eski belediye başkanı o partiden aday oldu

27.03.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de beş sene belediye başkanlığı yapan eski AK Partili Mehmet Keleş, aradan geçen senelerin ardından yeniden gündeme geldi. 2017'deki 'Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim?' sözlerinin ardından görevinden istifa eden Mehmet Keleş, Düzce'den milletvekili aday adayı oldu! Keleş'in yeni partisi dikkat çekti.

'Herkes Audi'ye binerken ben Passat'a mı bineyim?' çıkışı çok konuşulmuştu! AK Partili eski belediye başkanı o partiden aday oldu

Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde Düzce belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Keleş'in açıklamaları kısa sürede ana haber bültenlerine yansımıştı. Dönemin Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 'Herkes Audi'ye biniyor, Mercedes'e biniyor! Biz Audi aldık diye eleştiriliyoruz. İyi o zaman herkes Audi'yi çeksin ben Passat ile gideyim' demişti.

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'PASSAT' ÇIKIŞI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Eski belediye başkanı Mehmet Keleş, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Düzce milletvekili aday adayı oldu.

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Keleş, geçtiğimiz günlerde de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP Düzce teşkilatıyla MHP Genel Merkezi'ne giden Keleş, Bahçeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Çıktığımız bu yolu rabbim mübarek eylesin. Menzilimizi millete hizmet yolunda zafer ile taçlandırsın. Allah yar ve yardımcımız olsun" mesajını verdi.

Daha önce Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nde de görev yapan Mehmet Keleş'in gündem olan videosu akıllara geldi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KELEŞ 'BAZI ŞEYLER ZORUNLULUK' DEMİŞTİ...

Keleş'in o konuşması şöyle:

"Mesela araba meselesinde de aynısını söyledim. Sizler şöyle bir tablo mu istiyorsunuz? Tüm belediye başkanları Mercedes ile, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat’la gelsin. Bunu istiyorsanız Passat’a da bineriz. Benim için çok önemli değil. Ama temsil makamındaki insanlar, sizleri temsil edenler, gerekli olanları yapmalı. Bazı şeyler zorunluluktur. Bunları lüks için yapmıyoruz. Düzce’nin imajını ortaya koymak için yapıyoruz..."

"ÇİRKİN KAMPANYA" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Keleş, çok konuşulan bu sözlerinin ardından istifa etmişti. İstifasını duyururken Keleş şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne yazık ki biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bilinmesini isterim ki şahsıma, aileme, Düzcemize, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki bugünden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım, hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir."

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