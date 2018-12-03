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Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 08:05 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Bağlar Mahallesi Şehit Aras Caddesi üzerinde yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkeli taraflardan biri, kavga ettiği kişilere silahla ateş açınca iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga yaralı kişilerin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmasıyla sona ererken, polisler saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yol verme kavgası iki kişiyi yaraladı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit Aras Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Yaşanan kavgayı ayırmak için olay yerine gelen M.Ç. ile A.Ş.’yi ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla bacaklarından vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Ç. ile A.Ş. sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde boş kovan aradı. Polis ekipleri 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
sakarya kavga

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