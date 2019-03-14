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Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Samsun’da gündüz vakti alkol komasına giren bir vatandaş fenalaşarak bayıldı.

Samsun’da gündüz vakti alkol komasına giren bir vatandaş fenalaşarak bayıldı. Başına toplanan kalabalık, baygın adamın sarhoş olduğunu öğrenince ondan uzaklaştı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden Cumhuriyet Meydanı’na geçmek isteyen bir kişi bayılarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar yere düşen adama yardım ederek, ambulansa ve polise haber verdi. Vatandaşlar, cebinden alkol çıkan şahsın alkol komasına girdiğini öğrenince olay yerinden uzaklaştı. Alkolün etkisiyle bilincini kaybeden adam, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı

Herkes başına toplandı, nedenini öğrenen uzaklaştı
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