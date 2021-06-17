Herkes başka yerde arıyordu! Bir anda yüzeye fırlayınca...

Bir grup balina gözlemcisi, ters yöne baktıklarında, teknelerinin hemen arkasında sinsi bir balina belirdiğinde hayatlarının en önemli anlarından birini neredeyse kaçırıyordu.

Grup, kameraları hazır halde sabırla beklerken balinanın beklenmeyen bir yerden çıkması komik anların yaşanmasına neden oldu. Son saniyede gördükleri devasa balinanın hemen fotoğraflarını çeken turistler, sevinç anlarıyla da dikkat çekti.

Bu anlar, Meksika, Baja California Yarımadası'ndaki San Ignacio Lagünü'nde objektife yansırken söz konusu kareler Eric J Smith tarafından çekildi.

''HER ZAMAN TETİKTE OLMAK GEREKİR''

Smith o anları şöyle anlatıyor: Etrafa bakmak için yavaşça ve sessizce başını suyun üzerine kaldırdı. Birkaç metre uzaklıktaydım. Herkes onu başka bir yönde ararken birden benim önümde belirdi. Herkes arkasını döndüğünde, hızla yüzeyin altına battı. Bu sırada tezahürat ve kahkahalar yükseldi. Balina fotoğrafçılığı çok fazla şans gerektirir, bu yüzden her zaman tetikte ve hazır olmak lazım. Gardınızı indirdiğiniz anda muhteşem bir ihlal meydana geliyor gibi görünüyor.





