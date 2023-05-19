Herkes bir bir erteliyor! Seçim ikinci tura kalınca... 'Yeni tarih belirleme sıkıntısı yaşanıyor'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların tüm planlarını değiştirdi. 27 ve 28 Mayıs'a gün alanlar erteleme telaşına düştü. Yaz dönemindeki düğün yoğunluğu nedeniyle aylar öncesinden düğün salonunu belirleyip 28 Mayıs Pazar günü için rezervasyon yaptıran bazı çiftler, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalınca, düğünlerini ertelemek için işletmecilerle görüşmeye başladı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, "Elimizden geldiği kadar mağdur etmemek için çözüm yolları bulduk. Biz davetiye usulü ile çalıştığımız için çiftlerimiz önceden davetiyelerini basmışlardı, seçimin ikinci tura kalmasından sonra revizyona gittiler" dedi.

"ONLARI MAĞDUR ETMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLEMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, çiftlerin seçim gününe gelen düğün tarihini erteleme talebini onları mağdur etmeyecek şekilde düzenlemek için çalışma yaptıklarını söyledi.

"KAPORA KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI YAŞANIYOR"

Türkiye'de 50 bin civarında düğün salonu bulunduğunu anlatan Düğün ve Organizasyon Sektörü İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Halil İbrahim Söğüt de salonların yarısından fazlasında 28 Mayıs gününe rezervasyon yapıldığını söyledi. 28 Mayıs tarihinde salon kiralayan binlerce çiftin, rezervasyon iptali ya da düğünlerini erteleme kararı aldığını belirten Söğüt, "Çiftler farklı illerden davetlilerin gelememesi, seçim yasaklarından dolayı kına gecesi, gelin alma, misafirlere yemek ikramı gibi gelenekleri gerçekleştirememe nedenlerinden dolayı düğün iptali veya erteleme talebinde bulunuyor. Yaz sezonundaki düğün yoğunluğu nedeniyle çiftlerimize yeni tarih belirleme sıkıntısı yaşanıyor. Bazı çiftler rezervasyon iptalinden sonra başka ilçelerde salon arayışına girdi. Rezervasyon iptallerinde çiftler ile salon işletmecileri arasında kapora konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Rezervasyon iptali hemen hemen her salonda yaşanıyor" diye konuştu.

28 Mayıs Pazar günü dünya evine girecek olan çiftler, organizasyon şirketlerini arayarak, düğün tarihlerini ileri bir tarihe aldı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, basılan davetiyelerin yeniden basıldığını, 28 Mayıs Pazar günü 13.00-17.00 arasında olan düğünlerin ertelendiğini açıkladı. Düğün salonu işletmecileri ve organizatörler ise müşterilerine önceden uyarıda bulunduklarını ifade etti.

"DAVETİYELER REVİZYONA GİTTİ"

Adem Sönmez, "Daha önceden planlanmış olan 14 Mayıs'ın tedbirlerini aldık. Hep beraber yaşadığımız sürecin neticesinde 28 Mayıs'a sarktı. Elimizdeki rezervasyonlarımızı ya o hafta içerisine ya da bir hafta sonrasına alarak evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmeme yoluna gittik. Takdir ederseniz bir telaş oldu, insanlar hazırlanmadığı bir şeye yakalanmış oldu. Elimizden geldiği kadar mağdur etmemek için çözüm yolları bulduk. Biz davetiye usulü ile çalıştığımız için çiftlerimiz önceden davetiyelerini basmışlardı, seçimin ikinci tura kalmasından sonra revizyona gittiler. Sonuç itibarıyla 28 Mayıs için tedbirler alındı. Rakamsal boyutlara gelince esnaflar çiftler ile bu problemleri kendi aralarında çözdüler. Yaptığımız için tekrarı, pardonu, özrü yok. 14 Mayıs'taki kurallar aynı şekilde devam edecek. Saatler 13.00-17.00, 19.00-23.00 olarak ayarlanmıştı, 13.00-17.00 arasında olan düğünlerimizi iptal edip erteledik" dedi.

"UYARMIŞTIK, ERTELEMELER OLDU"

Düğün salonu işletmecisi Sibel Gürbüz müşterilerini uyardıklarını belirterek, "Müşterilerimiz yine geliyor ama genelde kısım bilinçli şekilde geliyor. İkinci tura kalacağını tahmin ediyorlardı, biz de müşterilerimizi uyarmıştık. İptal değil ama ertelemeler oldu. Her sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bir gün öncesi ve sonrasını boş bırakmak zorunda kaldık" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ İÇİN GÜNDÜZE ORGANİZASYON ALMADIK"

Düğün organizatörü Onur Şen ise "İşletme olarak daha öncesince bu planlamayı yaparak 18 Haziran'da erkene alınınca bunun olacağını ön görerek 14 Mayıs'a organizasyon almamıştık. 28 Mayıs için gündüze yine organizasyon almadık. Hafta içlerine ya da hafta sonlarına ileri tarihlere erteleme durumu gerçekleşti. İkinci tura kalma ihtimali için yine gündüze organizasyon almadık ama akşam için organizasyonumuz var" dedi. (DHA)



