Herkes birinciyi konuşurken üçüncü güzel daha çok şaşırttı

Roda'ya 'Yerli Adriana Lima' diyorlar...
Miss Turkey üçüncüsü Roda Irmak
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Miss Turkey 2018’in üzerinden neredeyse 1 hafta geçti ve hepimiz hala yarışmayı konuşmaya devam ediliyor.
Roda Irmak, herkesin favori adayıyken sadece üçüncülük elde edebildi.
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Türkiye Kraliçesi Şevval Şahin'in estetikli olması ve tacının geri alınması durumu tartışılırken, pek çok isim için, Roda Irmak hala favori isim.
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Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkat çeken 18 yaşındaki güzel, üçüncü olmasına rağmen sosyal medyada en çok konuşulan isim haline geldi.
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1.72 boyundaki Roda halen İtalya’da siyaset bilimi okuyor.
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Sosyal medya hesabı olmasına rağmen aktif olarak kullanmayan Roda’nın çok fazla paylaşımı yok ama paylaştığı fotoğraflarda da benzerliği oldukça net görebiliyorsunuz…
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İşte o paylaşımlar...
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