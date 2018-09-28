MAGAZİN

Herkes birinciyi konuşurken üçüncü güzel daha çok şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 üçüncü güzeli Roda Irmak Kalkan, Adriana Lima benzerliği ile dikkat çekiyor.

Roda'ya 'Yerli Adriana Lima' diyorlar...

Miss Turkey üçüncüsü Roda Irmak

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Miss Turkey 2018’in üzerinden neredeyse 1 hafta geçti ve hepimiz hala yarışmayı konuşmaya devam ediliyor.

Miss Turkey 2018’in üzerinden neredeyse 1 hafta geçti ve hepimiz hala yarışmayı konuşmaya devam ediliyor.
Roda Irmak, herkesin favori adayıyken sadece üçüncülük elde edebildi.
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Türkiye Kraliçesi Şevval Şahin'in estetikli olması ve tacının geri alınması durumu tartışılırken, pek çok isim için, Roda Irmak hala favori isim.
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Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkat çeken 18 yaşındaki güzel, üçüncü olmasına rağmen sosyal medyada en çok konuşulan isim haline geldi.
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1.72 boyundaki Roda halen İtalya’da siyaset bilimi okuyor.
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Sosyal medya hesabı olmasına rağmen aktif olarak kullanmayan Roda’nın çok fazla paylaşımı yok ama paylaştığı fotoğraflarda da benzerliği oldukça net görebiliyorsunuz…
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İşte o paylaşımlar...

İşte o paylaşımlar...
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Anahtar Kelimeler:
roda ırmak kalkan Adrina Lima

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