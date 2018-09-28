Herkes birinciyi konuşurken üçüncü güzel daha çok şaşırttı

Roda'ya 'Yerli Adriana Lima' diyorlar...

Miss Turkey üçüncüsü Roda Irmak

1 / 10 Miss Turkey 2018’in üzerinden neredeyse 1 hafta geçti ve hepimiz hala yarışmayı konuşmaya devam ediliyor. Roda Irmak, herkesin favori adayıyken sadece üçüncülük elde edebildi.

2 / 10 Türkiye Kraliçesi Şevval Şahin'in estetikli olması ve tacının geri alınması durumu tartışılırken, pek çok isim için, Roda Irmak hala favori isim.

3 / 10 Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkat çeken 18 yaşındaki güzel, üçüncü olmasına rağmen sosyal medyada en çok konuşulan isim haline geldi.

4 / 10 1.72 boyundaki Roda halen İtalya’da siyaset bilimi okuyor.

5 / 10 Sosyal medya hesabı olmasına rağmen aktif olarak kullanmayan Roda’nın çok fazla paylaşımı yok ama paylaştığı fotoğraflarda da benzerliği oldukça net görebiliyorsunuz…

6 / 10 İşte o paylaşımlar...

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