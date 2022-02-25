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Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

25.02.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkiniz sizi cinsel olarak tatmin etmemeye başladıysa muhtemelen siz de bu durumu yaşıyorsunuz. Yatak odanızı eskisi gibi daha hareketli hale getirmek istiyor olabilirsiniz. Cinsel ilişki sayısını artırmak, ilişkinizde ilk günkü heyecana geri dönmek isteyebilirsiniz. Uzmanların bu konuyla ilgili çok önemli uyarıları var.

Herkes bu durumu yaşıyor! Sıkıcı seks hayatınızı baştan yaratın

Bir ilişkiye başlarken her şey neredeyse kusursuz görünür. Ufak tefek hatalar görmezden gelinir. Her şey alttan alınır. Partnerinizle olan iletişiminiz neredeyse harikadır, cinsel hayatınız ise oldukça renkli ve tutkulu olur. Ancak balayı evresi sona erip üzerine de birkaç yıl eklenince bazı şeyler değişmeye başlar. Nedense çoğu çiftte ilk değişen şey ise cinsel hayatları olur.

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Seks hayatınız eskisi gibi değilse, sürekli ertelemeye başladıysanız hatta cinsellik sizin arada bir sarılmaktan ibaretse sıkıcı bir rutin döngüsüne girdiniz demektir! Bunu kırmanın en önemli yolu ise ilişkinize yenilik katmaktır.

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Los Angeles’da yaşayan seks terapisti Nazanin Moali, katıldığı "Sexology" adlı podcast programında, "İyi seks, hatta harika seks, derinden değer verdiğiniz biriyle sıkıcı olabilir. Yenilik, insanların ilişkilerinde karşılaşabilecekleri tüm cinsel zorlukların çözümü olmasa da tutkuyu geri getirmenin önemli bir bileşenidir." diyor.

CİNSEL İLİŞKİLERDE TUTKU NEDEN KAYBOLUR?

Klinik seksolog ve cinsellik eğitimcisi Lawrence Siegel'e göre, bu soğumanın bir nedeni: Uzun vadeli ilişkilerde önemli olan karşılıklı güvendir. Ve bu genellikle "mükemmel rahat, öngörülebilir seks"e yol açar” diyor.

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BU DURUM NASIL DEĞİŞİR?

Birçok uzman cinsel ilişkilerin heyecan verici olması için en önemli anahtarın yenilik olduğunu vurguluyor. Love and Libido podcast'inin sunucusu seks terapisti Emily Jamea, çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi kafalarında büyüttüklerini söylüyor. James: “Yapmak istediğiniz şeyi kafanızda büyütürseniz endişelenirsiniz. Bu da cinsel zevki azaltır. Ufak ufak başlayın cinsel ilişkiye girmek için akşam olmasını ve yatak odasına gitmeyi beklemeyin. Bulunduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Heyecanı sürdürmek çok önemli.” diyor.


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seks
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