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Herkes bu kararı konuşuyor! Arılar artık "balık" oldu

06.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir mahkeme bu hafta arılar hakkında ilginç bir karara vardı. Mahkeme, arıların yasal olarak balık olarak sınıflandırılabileceğine karar verdi. Yani arılar artık "balık" oldu. İlan edilen karar, büyük bir şaşkınlık yarattı. Ancak kararın arkasındaki mücadelede önemli detaylar vardı.

Herkes bu kararı konuşuyor! Arılar artık "balık" oldu

Arıların balık olarak sınıflandırılabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Ancak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir mahkemeden çıkan karara göre arılar artık balık. Bu, balık olmayan canlıların yasal olarak balık olmasına izin veren yasal bir boşluk sayesinde gerçekleşti.

ARILAR YASAL OLARAK BALIK SAYILDI

Vice'ın haberine göre; Kaliforniya'daki temyiz mahkemesinde verilen bir kararda, üç yargıçtan oluşan bir kurul, tehdit altındaki yaban arısı türlerinin korunması için, onların yasal olarak balık olarak kabul edilebilmesine karar verdi.

Özellikle Bombus arıları, çoğunlukla tarım endüstrisinin pestisit kullanımı ve monokültür çiftçiliği nedeniyle tehdit altında. 2019'da Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, dört yaban arısı türünün (Crotch, Franklin’s, Western, and Suckley’s cuckoo) nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki türlerin korunmasına aday olabileceğini belirlemişti.

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BÖCEKLER BU KAPSAMDA YER ALMIYORDU

Bazı tarımsal çıkar grupları ise, Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nın arıları da içermesi için dava açtı. Bu gruplar Kaliforniya Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nın, Komisyon'un herhangi bir böceği nesli tükenmekte olan, tehdit altındaki veya aday türler olarak tanımlamasına izin vermediğini, çünkü böceklerin bu tür yasal koruma kapsamına dahil edilmediğini savundular.

EMSAL TEŞKİL EDEN KARAR İLE TANIMI DEĞİŞTİ

1980 yılında ise Karada yaşayan bir salyangoz türü olan Trinity kıl salyangozu, tehdit altındaki türler listesine girmesi için balık olarak sınıflandırılmıştı. Bu karar, bir balığın yüzen bir şey olmak zorunda olmadığına karar verilmesi için emsal teşkil etti. Sonuç olarak, balık kavramının gerçek bir suda yaşayan omurgalı hayvan anlamına gelmediği, "yumuşakça, kabuklu, omurgasız, amfibi veya bu hayvanlardan herhangi birinin yumurtası" anlamına geldiği sonucuna varıldı. Böylece omurgasız bir hayvan olan arı, balık olarak sınıflandırılabilir hale geldi. Yasal koruma kapsamına girmesinin yolu açılmış oldu.

Yargıç Ronald Robie, Genellikle kelimelerin olağan ve sıradan anlamlarını kullanırız. Ancak, yasama organının bir kelimenin teknik bir tanımını sağladığı durumlarda, terimi teknik anlama uygun olarak yorumluyoruz. Bu işlevi yerine getirirken, sorunları çözme amacını gerçekleştirmek için yasayı özgür bir şekilde yorumlamakla görevlendirildik." dedi.

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