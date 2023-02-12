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  4. Herkes bu kareyi paylaşıyor: Karşısında Mehmetçik'i görünce gözyaşlarıyla sarıldı! Yerlerde uyuyorlar...

Herkes bu kareyi paylaşıyor: Karşısında Mehmetçik'i görünce gözyaşlarıyla sarıldı! Yerlerde uyuyorlar...

12.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından acı bilanço her geçen saniye daha da artıyor. Vatandaşlar bir yandan yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da hayatlarını devam ettirmek için büyük bir çaba gösteriyor. Tüm bunlar yaşanırken deprem bölgesinden duygulandıran görüntüler geliyor. Adıyaman'ın, Gölbaşı ilçesinde bir dağ köyündeki vatandaşların Mehmetçik'i karşıladığı anlar duygulandırdı. Öte yandan Mehmetçik'in fedakarlığı ise böyle görüntülendi...

Herkes bu kareyi paylaşıyor: Karşısında Mehmetçik'i görünce gözyaşlarıyla sarıldı! Yerlerde uyuyorlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Mehmetçik de ulaşması zor olan bölgelere yardım götürmeye devam ediyor. Bölgelerden ise duygulandıran birçok görüntüler de geliyor.

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

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YAŞLI ADAMI SIRTINDA TAŞIDI

Öte yandan Mehmetçik'in yardıma gittiği bölgelerden gelen görüntüler dikkatleri çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı, depremin 6'ncı gününde yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Bir erin sırtında yaşlı bir adamı taşıdığı ana ilişkin fotoğraf karesi, "Türkiye tek yürek" notuyla resmi hesaptan yayınlandı. Bu kara binlerce beğeni aldı.

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DEPREMZEDELER ÇADIRDA KALSIN DİYE DIŞARDA UYDULAR

7 gündür 10 ilde insanüstü bir mücadelenin verildiği deprem bölgesinde daha fazla can kurtarmak için çalışan Mehmetçik, dinlenme zamanlarını da açıkta geçiriyor. Çadırların depremzedere kalması için Mehmetçik'in açıkta uyku tulumu içinde dinlendiği görüldü.

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