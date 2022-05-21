Herkes bu sorunu yaşıyor: Çözümü çok basit! Mide ekşimesine iyi gelen besinler

Yemekten hemen sonra, yatarken veya gün içerisinde herhangi bir zamanda meydana gelen mide ekşimesi kişiye rahatsızlık hissi verir. Ara sıra görülen mide ekşimesi sorunu çok yaygın bir durumdur. Mide ekşimesi hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde mutlaka yaşadığı sorunlardan biridir.

MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

Birçok yiyecek mide ekşimenizi daha da kötüleştirse de semptomları hafifletmeye yardımcı olabilecek birkaç yiyecek vardır. Mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekler:

ZENCEFİL

Bulantı ve kusma için doğal bir ilaçtır. Zencefilin mide ekşimesi üzerindeki etkileri hakkında sınırlı kanıt olsa da reflü azaltmaya yardımcı olabilir.

MUZ VE KAVUN

Bu meyveler doğal olarak asit bakımından düşüktür ve genellikle reflü azaltmak için önerilir.

YEŞİL SEBZELER

Yeşil sebzeler: Doğal olarak yağ, asit ve şeker bakımından düşük olan yeşil sebzeler arasında yeşil fasulye, brokoli, ıspanak ve kereviz yer almaktadır.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, daha düşük asit reflü riskine bağlı lifle doludur. Bu lif FODMAP içermez, bu nedenle geğirme veya geri akışa neden olmaz.

TAHILLAR VE PATATESLER

Araştırmalar, tahıl ve patates tüketmenin % 42 daha düşük gastroözofageal reflü hastalığı riskiyle bağlantılı olduğunu bulmuştur.

REFLÜ BELİRTİSİ OLABİLİR

Mide ekşimesi asit reflü belirtisidir. Sık sık mide ekşimesi yaşarsanız belirtilerinizin iyileşip iyileşmediğini görmek için bu listedeki bazı yiyecekleri diyetinizden çıkarmayı deneyin. Hangi yiyeceklerin mide ekşimesi verdiğini takip edebilmeniz için besin günlüğü tutmak iyi bir fikirdir. Diyetinize muz, kavun, yulaf ezmesi, tahıllar, patates, zencefil ve yeşil sebzeler gibi mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olan yiyecekler eklemeyi de deneyebilirsiniz.



