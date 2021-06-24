MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes Bülent Ersoy'a benzetti! Görenler fotoğraf çektirdi

Herkes Bülent Ersoy'a benzetti! Görenler fotoğraf çektirdi

24.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Bülent Ersoy şaşkınlığı yaşandı. Makyaj sanatçısı İlayda Zöhre Özdemir, Bülent Ersoy gibi makyaj yapıp, Yalovalıların karşısına çıktı. Önce şaşıran Yalovalılar, daha sonra Bülent Ersoy kılığına giren Özdemir'le fotoğraf çekildi.

Herkes Bülent Ersoy'a benzetti! Görenler fotoğraf çektirdi

Türk müzik dünyasının "Diva"sı olarak bilinen Bülent Ersoy, ilgi görmeye devam ediyor. Ancak bu sefer Bülent Ersoy'un kendisi değil, bir benzeri ilgi ve alaka ile karşılandı. Makyaj sanatıyla tanınan İlayda Zöhre Özdemir, ünlü şarkıcının makyajını yaptıktan sonra Yalova sokaklarına çıktı.

B3

Önce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yalovalılar, daha sonra fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Yalova halkına böyle bir sürpriz yapmak istediğini anlatan Özdemir, "Bülent Ersoy makyajıyla Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık. Çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil, hem Bülent Hanım'ı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabii ki de Türkiye'nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkı da memnun kalmıştır" dedi.

b4

Yaptığı makyajların 3-12 saat arasında sürdüğünü belirten Özdemir, Bülent Ersoy makyajını toplamda üç kez yaptığını kaydetti.
b5

Son makyajın 6 saatte tamamlandığını anlatan Özdemir, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

b11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtuLisaveta Karibskaya istedi, Sergen Yalçın Ukrayna'ya uçtu
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Anahtar Kelimeler:
Yalova Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

Merkel'den AB'ye Türkiye çağrısı: Hızla hayata geçirmeliyiz

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Tüm kötü yorumlara inat makyajsız halini paylaştı

Tüm kötü yorumlara inat makyajsız halini paylaştı

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.