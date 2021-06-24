Herkes Bülent Ersoy'a benzetti! Görenler fotoğraf çektirdi

Türk müzik dünyasının "Diva"sı olarak bilinen Bülent Ersoy, ilgi görmeye devam ediyor. Ancak bu sefer Bülent Ersoy'un kendisi değil, bir benzeri ilgi ve alaka ile karşılandı. Makyaj sanatıyla tanınan İlayda Zöhre Özdemir, ünlü şarkıcının makyajını yaptıktan sonra Yalova sokaklarına çıktı.

Önce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yalovalılar, daha sonra fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Yalova halkına böyle bir sürpriz yapmak istediğini anlatan Özdemir, "Bülent Ersoy makyajıyla Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık. Çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil, hem Bülent Hanım'ı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabii ki de Türkiye'nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkı da memnun kalmıştır" dedi.

Yaptığı makyajların 3-12 saat arasında sürdüğünü belirten Özdemir, Bülent Ersoy makyajını toplamda üç kez yaptığını kaydetti.



Son makyajın 6 saatte tamamlandığını anlatan Özdemir, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.



