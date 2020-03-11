Herkes bunu bekliyordu: Apple'dan iPhone 9 için erteleme kararı çıktı!

iPhone 9 bir süredir gündemden düşmüyor fakat onunla birlikte gündemden düşmeyen bir konu daha var; O da koronavirüs. Bugün itibariyle ülkemizde de görülen koronavirüs, Apple'ı oldukça zorluyor. Zira, Apple iPhone üretiminin çoğunluğunu Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de gerçekleştiriyor. Apple tarafından bu konuda herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat firma içinden gelen son haberler hiç iç açıcı olmadı.

APPLE İPHONE 9 ETKİNLİĞİNİ ERTELEDİ

Apple'ın 31 Mart tarihinde iPhone 9'u tanıtması bekleniyordu. Ancak firmadan gelen haberlere göre iPhone 9'un tanıtım tarihi süresiz olarak ertelendi. Kaynaklar 31 Mart'ta herhangi bir tanıtım gerçekleşmeyeceğinden neredeyse emin. Apple'ın etkinliği erteleme nedeni ise Apple Park için oluşabilecek riskler.

APPLE, APPLE PARK İÇİN ENDİŞELİ

Apple, devasa bir uzay üssü gibi görünen binasına yüzlerce kişiyi toplamak ve salgın için uygun ortam sağlamak istemiyor. Hem bu durum Apple çalışanları açısından da riskli olabilir. Ancak bir düzeltme yapalım; Apple etkinliği erteledi, iPhone 9'un tanıtımını değil. Yani Apple herhangi bir etkinlik düzenlemeden, resmi internet sitesi üzerinden yeni ürünlerin duyurusunu yaparak satışa sunabilir; Tıpkı daha önce birçok modelde yaptığı gibi.



