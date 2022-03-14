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Herkes bunu konuşuyor: Elon Musk, Putin'i dövüşmeye davet etti!

14.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu. Musk, Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Musk'ın söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, herkes şaşkına döndü.

Herkes bunu konuşuyor: Elon Musk, Putin'i dövüşmeye davet etti!

Rusya Ukrayna savaşına yönelik sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Tesla CEO'su Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında attığı tweet'i ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk'ın Putin tweet'i sosyal medyanın dikkatini çekmeyi kesinlikle başardı.

ELON MUSK PUTİN'E MEYDAN OKUDU!

Elon Musk, söz konusu tweet'te Rusya lideri Putin'i teke tek düelloya davet ederek meydan okudu. Musk, "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Ayrıca bahislerin Ukrayna olduğundan söz etti.

Elon Musk tweet

UKRAYNA'YA STARLINK GÖNDERMİŞTİ

Elon Musk'ın adı aslında bakarsanız hem Twitter hesabı sayesinde hem de şirketleri aracılığıyla Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta birçok kez geçti. Hatta ünlü milyarder Ukrayna'ya Starlink internet hizmeti ekipmanları da sağladı.

Putin'in bu teklife yanıt verip vermeyeceği, verecekse de nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

YA PUTIN KABUL EDERSE...

Bir kullanıcıdan gelen "Meydan okumanı kabul ettiğinde şaşıracak mısın?" sorusuna Musk, "Bu bir onur olur." cevabını verdi. Başka bir kullanıcıya ise kesinlikle ciddi olduğunu söyledi.

Elon Musk tweet-1

KREMLIN'İ ETİKETLEDİ

Musk, daha sonra Rusya'nın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, "Bunu kabul ediyor musun?" diye sordu.

Halihazırda sosyal medya Elon Musk'ın tweet'ine odaklanmış durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Vladimir Putin
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