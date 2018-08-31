Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Sosyal medyada daha önce mavi ve altın sarısı olarak görülen elbise fotoğrafı olay olmuştu. Buna benzer bir tartışma da aşağıdaki fotoğrafta çıktı.

Resimde ilk hangisini görüyorsun?

1 / 13 Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta sahil görenler ve kapı görenler ikiye ayrıldı. İşte o fotoğraf...

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3 / 13 Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz. Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.

4 / 13 Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz. Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.

5 / 13 Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var. Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.

6 / 13 Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var. Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.

7 / 13 Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

8 / 13 Kedi Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

9 / 13 Köpek Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

10 / 13 Aslan Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

11 / 13 At Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

12 / 13 Kuğu Önce kuğuyu gördüyseniz sizden mutlusu yok, çünkü aşıksınız. Çevrenizdeki her şey size harika görünüyor. Hayattan en fazla keyif aldığınız dönemdesiniz.