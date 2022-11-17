Herkes bunu merak ediyordu! Yapılan araştırmalara göre ölüm anında hissedilenler...

Doğum ve ölüm yaşamın en doğal süreçleri arasında bulunuyor. Bir yaşamın sonlanmasına neden olan ölüm hem ölen kişiyi hem de çevresini oldukça etkiliyor. Uzmanlar ölüm hakkında çok çeşitli araştırmalar yapıyor. Dr. Sam Parnia, 25 yaşın üzerinde kalbi duran 567 kadın ve erkek üzerinde araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre ölümde yaşanan kalp durması esnasında hastalar bir şeyler hissedebiliyor ve duyabiliyor.

KALP MASAJI YAPILDIĞININ FARKINDA OLANLAR VARDI

Sağlık görevlileri, ABD ve İngiltere'de hastanedeyken kalpleri aniden duran ancak sonra iyileşen iki düzineden fazla hastayı test etti. Sonuçlar, hastaların deneyimlerinde beş ana tema olduğunu gösterdi. Bu, anıları görmek ve yaşadıkları süre boyunca başkalarına nasıl davrandıklarını değerlendirmek gibi 'hayatı değerlendirmeyi' içeriyordu. Diğerleri 'bir varış noktasına gidiyormuş' gibi hissettiler veya hatta kalp masajı yapıldığının farkındaydılar.

BEYİN İZLEME CİHAZI TAKILDI

Dr Parnia'nın çalışması, ilk 567 kişiden kardiyak arrest geçirdikten sonra suni teneffüs uygulanan ve ardından iyileşen yalnızca 53 erkek ve kadının deneyimlerini inceledi. Hastalar hayata döndürülürken, beyinlerinin bilgi aldığına dair herhangi bir sinyal olup olmadığını görmek için onlara beyin izleme cihazları takıldı.

DİNLETİLEN SESLERİ DUYUYORLARDI

Cihazlar ayrıca, tedavi gördükleri sırada hastanın önündeki bir ekrana görüntüler yansıttı ve elma, armut ve muz gibi her beş dakikada bir okunan kelimelerin ses kliplerini oynattı. Dr Parnia, bazı hastaların belirli şeyleri hatırladığını, ancak bazı "anıların" muhtemelen tıbbi olayları yanlış yorumladığını söyledi.

ARALARINDA RÜYA GÖRENLER VARDI

Bir hasta sağlık görevlilerini gördüğünü hatırladı ve göğsünün ovuşturulduğunu hissedebiliyordu. Üç hasta, biri şarkı söyleyen bir balıkçının dahil olduğu rüya benzeri deneyimler bildirdi.

GEÇEN HAYATLARINI DEĞERLENDİRDİLER

Bazıları vücutlarında suni teneffüs yapıldığını hissettiklerini hatırlarken, diğerleri hayatlarını değerlendirdiklerini ve başkalarını nasıl etkilediklerini düşündüklerini hatırladılar. Görüşülen 28 kişiden altısı ölüm deneyimini hatırladı, bir kişi merhum büyükannesinin ona vücuduna dönmesini söylediğini duydu. Bazı kişiler ev olarak algıladıkları bir yere gittiklerini hissettiler. Diğerleri kalp masajı geçirdikten sonra yoğun bakımdaki faaliyetleri hatırladı.



