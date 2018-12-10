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Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 08:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyada herkesin çözmeye çalıştığı zeka sorularını, çözmeye çalıştıkça hafızanız güçlenip dikkatiniz artacak. Bilmece çözmenin insan beynine olumlu katkısı uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. İşte size beyin egzersizi yaptıracak ilginç sorular.

İşte sizi ters köşe yapacak zeka soruları...

Sosyal medyayı kasıp kavuran zeka testi

İlk önce hangi su tankı dolar?

İlk önce hangi su tankı dolar?
Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Seçenekler: 20, 41, 34

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?
Seçenekler: 5, 6, 7

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.
Seçenekler: 2, 4, 5

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?
Seçenekler: 1, 3, 7

Soru işareti yerine gelecek harfi bulun.

Soru işareti yerine gelecek harfi bulun.
Seçenekler: S, T, Y

Bu işlemdeki sayılar hangileridir?

Bu işlemdeki sayılar hangileridir?
Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Cevap: 41
Cevap: 5
Cevap: 5
Cevap: 3
Cevap: S
Cevap: 3 ve 4
Cevap: 72
Cevap: 21
Cevap: 072-398-470
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Anahtar Kelimeler:
zeka soruları mantık soruları bilmece bulmaca

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