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  4. Herkes Charlize Theron'un bu sahnesini konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Herkes Charlize Theron'un bu sahnesini konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Charlize Theron'un, dijital bir platformda yayınlanan bir filminde baklava yeme sahnesini paylaşması Gaziantep'teki baklava ustalarını sevindirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ünlü yıldızı sosyal medya üzerinden kente davet etti. Şahin paylaşımında, "Öyle bir tane tatmakla baklavanın lezzetine varılmaz, biliyorsunuz. #CharlizeTheron'a baklava gönderiyor ve Gaziantep'e davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Herkes Charlize Theron'un bu sahnesini konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron, dijital platformda yayınlanacak filmi yeni filmi The Old Guard'da baklava yediği sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tattığım en iyi şey. Gaziantep'te en iyisine sahip olduklarını duydum…" dedi. Paylaşım kısa sürede Gaziantep'te binlerce kişi tarafından beğenildi. Gaziantepli baklavacıları heyecanlandıran paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü yıldızı Gaziantep'e davet etti. Başkan Şahin paylaşımında, "Öyle bir tane tatmakla baklavanın lezzetine varılmaz, biliyorsunuz. #CharlizeTheron'a baklava gönderiyor ve Gaziantep'e davet ediyoruz. Alsın arkadaşlarını gelsin, UNESCO tescilli yemeklerimizi de yesin. Dear @CharlizeAfrica, we invite you Gaziantep to taste best baklava ever" ifadelerini kullandı.

Kentteki hem vatandaşlar hem de baklavacılar ise Başkan Şahin'e destek vererek ünlü yıldızı kente davet etti.

Kaynak: DHA

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