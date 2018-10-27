Tatlıses çıkışta sitemkar konuştu: “Beni zaten iki kişi arıyor; Hülya Avşar ve Sibel Can. Bunlar benim gerçek dostum, diğerleri sevmediğim tipler. Piyasa bunlarla dolu, pirinç gibi ayıklayamıyorsun.

İbrahim Tatlıses: Herkes çok terbiyesiz olmuş

1 / 5 Kimseye ihtiyacım yok ama insan yalandan da olsa bir hâl hatır sorar. Herkes çok terbiyesiz olmuş.”

2 / 5 İbrahim Tatlıses hastane çıkışında, “Mehmet Ali çok eski dostumdur. Allah’ım onu bize bağışlasın. Zaten güzel haberlerini de aldık. Ayağa kalkacak ve aramıza katılacak” dedi.

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