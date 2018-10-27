MAGAZİN

'Herkes çok terbiyesiz olmuş'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir haftadır Maslak Acıbadem Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan Mehmet Ali Erbil’in önceki günkü ziyaretçileri arasında İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar da vardı.

Tatlıses çıkışta sitemkar konuştu: “Beni zaten iki kişi arıyor; Hülya Avşar ve Sibel Can. Bunlar benim gerçek dostum, diğerleri sevmediğim tipler. Piyasa bunlarla dolu, pirinç gibi ayıklayamıyorsun.

İbrahim Tatlıses: Herkes çok terbiyesiz olmuş

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Kimseye ihtiyacım yok ama insan yalandan da olsa bir hâl hatır sorar. Herkes çok terbiyesiz olmuş.”
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İbrahim Tatlıses hastane çıkışında, “Mehmet Ali çok eski dostumdur. Allah’ım onu bize bağışlasın. Zaten güzel haberlerini de aldık. Ayağa kalkacak ve aramıza katılacak” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Sibel Can Hülya Avşar ibrahim tatlıses

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