Herkes "cumhurbaşkanı adayı" açıklaması bekliyor ama... 6'lı masada gündem bakın ne olacak

Haziran ayında yapılması beklenen seçimlere gün gün yaklaşırken "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu her gün daha da merak ediliyor. Kamuoyunda bazı isimler daha yüksek sesle ifade edilirken 2. tur görüşmelerine başlayacak olan 6'lı masada da aday beklentisi oluştu. Ancak iddiaya göre 2 Ekim'de yapılacak olan görüşmenin konusu aday değil, ortak liste olacak. Buna göre 41 ilde partiler, 41 ilde kendi listesiyle seçime girecek, kalan 40 şehirde ise güçlü olan partinin bünyesinde ortak liste oluşturulacak...

MASADAKİ YENİ KONU, ORTAK LİSTE

Aday konusunda henüz bir sonuca varamayan 6’lı masa, "ortak liste" konusunu gündemine aldı. Ortak aday için CHP ve İYİ Parti'nin karşılıklı açıklamalarla nabız yokladığı muhalefet masası, 2 Ekim'de ikinci tura hazırlanıyor. Masanın ortakları bir yandan da Cumhur İttifakı'nın nisan ayında yasalaştırdığı ve Meclis'te çoğunluğu elde etme hesaplarını bozan Seçim Yasası değişikliğine çare arıyor.

ORTAK LİSTEDE KONUSUNDA DETAYLAR DA BELLİ OLDU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “40 ilde müşterek liste” teklifinin, bu arayışın sonucu olarak geliştirildiği öğrenildi. 41 ilde partilerin kendi listesi ile seçime girmesi, diğer 40 şehir ve 87 seçim çevresinde ise en güçlü parti altında ortak liste oluşturulması planlanıyor. Formülde amacın, Meclis’te Cumhur İttifakı’na karşı çoğunluğu sağlamak olduğu bildirilirken bunun 40 şehirdeki parti teşkilatlarında rahatsızlığı da beraberinde getirebileceği yorumları yapılıyor.

BABACAN, LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Söz konusu plan 6’lı masada 2 Ekim öncesi trafiği de tetikledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in DEVA ve Gelecek Partisi liderleri ile görüşmesi beklenirken sürpriz tur DEVA’dan geldi. Genel Başkan Ali Babacan'ın geçen hafta 5 liderden ayrı ayrı görüşme talep ettiği, liderlerin de Babacan’a tarih verdiği öğrenildi. Genel merkez binaları dışında yapılan görüşmeler hakkında açıklama yapılmazken konunun ortak liste olduğu belirtiliyor.

