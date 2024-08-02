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  4. Herkes doğal güzel sanıyordu... Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Herkes doğal güzel sanıyordu... Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 09:38
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Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Sık sık tatil paylaşımları yapan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakan Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

MYNET- 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde hayat verdiği 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol aldı.

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Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa eski haliyle gündeme geldi.

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GÖRENLER İNANAMADI

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz halini görenler tanımakta zorlandı.

ESKİ HALİ 2

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun eski halini gören herkes 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'meğer estetik güzeliymiş' gibi yorumlar yaptılar.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.

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Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Burcu Özberk
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