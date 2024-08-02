Herkes doğal güzel sanıyordu... Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı

MYNET- 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde hayat verdiği 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol aldı.

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa eski haliyle gündeme geldi.

GÖRENLER İNANAMADI

Herkesin doğal güzel sandığı Özberk'in estetiksiz halini görenler tanımakta zorlandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun eski halini gören herkes 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'meğer estetik güzeliymiş' gibi yorumlar yaptılar.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.