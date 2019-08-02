HABER

Herkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da özel bir şirkette çalışan Burcu Demir (24), kulak zarındaki delik nedeniyle 8 yıl boyunca artan işitme kaybının boyutunu, ameliyat olduktan sonra anladı.

Herkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özel bir şirkette çalışan Burcu Demir (24), kulak zarındaki delik nedeniyle 8 yıl boyunca artan işitme kaybının boyutunu, ameliyat olduktan sonra anladı. Ameliyat sonrasına kadar duyamamasını 'dikkatsizlik' olarak algılayan Burcu Demir, ameliyat sonrasında aradaki farkı anladığını söyledi.
Antalya'da 8 yıl önce denizde daldıktan sonra kulak zarı yırtılan ve yıllar içinde işitme kaybı artan Burcu Demir, çevresindeki herkesin kendisine 'duymadığını' söylemesini önceleri kabul etmedi. İnsanların kendisine seslendiğini ancak üçüncü kez çağırılışında anlayan Burcu Demir, bunu 'dikkatsizlik' olarak yorumladı. 8 yıl sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk tarafından gerçekleştirilen timpanoplasti (kulak zarı onarımı) ameliyatı olan Burcu Demir, şimdi her şeyi rahatlıkla duyabilmenin sevincini yaşıyor. Çok sevdiği uzun saçlarının kulak arkasındaki bölümünün tıraş edilmesini ve kulak arkasında kesi izi olmasını istemeyen Burcu Demir, kapalı yöntemle olduğu ameliyat sonunda artık çok mutlu.
'İYİ Kİ AMELİYAT OLMUŞUM'
Yaşadığı işitme kaybının boyutunu önceleri çok iyi anlamadığını belirten Burcu Demir, "Çevremdeki herkes duymadığımı söylüyordu ama ben fark etmiyordum. Ameliyat olduktan sonra fark ettim ki duymuyormuşum" dedi. Birinin kendisine seslendiğinde ancak üçüncü seslenmede duyabildiğini anlatan Burcu Demir, "İlk başta dikkatsizlik sanıyordum, zamanla fark ettim ki ben duymuyorum. İyi ki ameliyat olmuşum. Hem çok sevdiğim saçlarım kesilmedi ve ameliyat izi yok hem de artık her şeyi duyabiliyorum. Öyle ki işyerimde farklı katlarda çalan telefonları bile duymaya başladım. Bunlar beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.
1,5 YILDA 100'ÜN ÜZERİNDE HASTAYI AMELİYAT ETTİK
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk, Burcu Demir ile ilgili bilgiler verirken, “Kulak zarında olan delikten dolayı işitme kaybı vardı. Timpanoplasti denilen kapalı yöntemle kulak zarı ve kulak kemikçikleri ameliyatları yapıyoruz. Burcu Hanım’a uyguladığımız yöntem sadece zarı tamir ettiğimiz kelebek tip kapalı ameliyattı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi" dedi. Bu tip ameliyatların hastanede yaklaşık 1,5 yıldır yapıldığını ve bugüne kadar 100'ün üzerinde hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, “Bu ameliyatlarda başarı oranımız yüzde 92. Halen bölgede bu ameliyatı sadece biz yapıyoruz. Dolayısıyla sadece Antalya değil çevre illerden de hastalarımız var" diye konuştu. Kapalı ameliyatın pek çok avantajı olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Selçuk, "Öncelikle kulak arkasında kesi yapmıyoruz. Kulak kanalından girdiğimiz bir ameliyat bu. Ameliyatı küçük kameralar yardımıyla yapıyoruz. Kulak arkasında saçları tıraş etmeye de gerek kalmıyor. 30 dakikalık bir ameliyat. Hasta kısa sürede taburcu oluyor. Bu nedenle hasta için konforlu bir ameliyat" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Herkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandıHerkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandıHerkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandıHerkes 'Duymuyorsun' dedi ama o 'Dikkatsizlik' sandı

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
İyi huylu prostat büyümesine ameliyatsız tedaviİyi huylu prostat büyümesine ameliyatsız tedavi
Fazla yağlara ıspanaklı kivili karışımFazla yağlara ıspanaklı kivili karışım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.