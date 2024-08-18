YANGINLARDA SON DURUM | İzmir, Aydın, Manisa, Bolu… Günlerdir yanıyordu, güzel haber geldi

Marmara ve Ege bölgelerinde, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde başlayan orman yangınlarına söndürme çalışmaları devam ediyor. Birden fazla alanda çıkan yangında, yanığının bazı ilçelerde yerleşim yerine kadar sıçradığı ve vatandaşların evlerinin kül olduğu öğrenildi.

Diğer yandan ise Tarım ve Orman Bakanı, söndürme çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade etti. Ayrıca, tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da toplam 3 bin 583 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İZMİR’DE ALEVLER PEŞ PEŞE YÜKSELDİ

İzmir Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkide 15 Ağustos’tan itibaren alevler yükselirken, Menderes, Tire, Urla ve Çeşme'de de alevler yükselmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.

Çeşme’de meydana gelen yangının geniz bir alana yayıldığı görülürken, Urla'da Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbir olarak sitenin tahliyesini başlattı.

AYDIN’DA UÇAK VE HELİKOPTER SAYISI ARTTIRILDI

14 Ağustos itibariyle Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 17.00 itibariyle başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Muğla Kavaklıdere’ye ulaşan yangında havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken müdahale için gece görüşlü helikopter devreye girdi. Yangına kara unsurlarının yanı sıra gece görüşlü helikopterin müdahalesi devam ediyor.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yangına 7 uçak, sekiz helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, beş dozer ve 303 personelle müdahale ediliyor. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştığı öğrenildi.

İlçedeki 3 mahalleden 200 kişinin tahliye edilerek, yurtlara yerleştirildi. Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hazırda bekletiliyor. Didim’de çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

MANİSA'DA YANGINA ARAZİ VE RÜZGAR ENGELİ

14 Ağustos tarihinde başlayan bir diğer orman yangını haberi ise Manisa’dan geldi. Manisa’da, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor. Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

BOLU’DA 490 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bolu'nun Göynük ilçesindeki çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına günlerdir devam ediyor.. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor. Bölgede 1357 personel görev yaparken, Bolu Göynük ilçesinde geçen Perşembe günü çıkan ve giderek büyüyen orman yangınına, 23 kentten gelen ekipler müdahale ediyor.

Yangında Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edilirken, çalışmalar bin 213 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bir anda çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangın meydana geldiğini belirterek “Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir Tire’de 3, Ödemiş’te 2, Bayındır’da 1 ve Karşıyaka’da 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmıştır” dedi. Akşam saatlerinde ise Tire’de gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla’da çıkan orman yangınlarında iki gün içinde, hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı da söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangının etkilediği illere destek için ilk etapta 13.5 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlandığını bildirdi.

BAKAN YUMAKLI: 3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de orman yangınları ile ilgili son duruma ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar şu an altına alındı.

BOLU'DA SON DURUM

Bolu Göynük'teki yangında sarp araziyle geniş bir alandı. Çetin bir mücadele verildi. Şu anda burası da kontrol altına alındı. Ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Endişelenmeye gerek yok.

ÇEŞME'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerimiz intikal etti. Yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildi ve müdahale başladı. Bir site boşaltıldı. Zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor.