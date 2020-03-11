Herkes havaların ısınmasını bekliyordu ancak...

Dünya genelinde onlarca ülkeyi saran hastalığı hafife almakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklamasında “Birçoğu bunun (koronavirüs) nisan ayında sıcaklıklarla birlikte çekip gideceğini düşünüyor. Sıcaklıklar gelince virüs de gidecektir” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) Dr. Nancy Messionnier ise Trump’ın bu sözlerine itiraz ederek koronavirüsün mevsimsel olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu vurguladı.

Duke Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar epidemiyoloji uzmanı Profesör Greg Gray ise daha birkaç gün önce yaptığı açıklamada “sıcak havaların SARS-CoV2 (koronavirüs) geçişini azaltmada rol oynayabileceği” yorumunu yaptı.

Birbirinden farklı bu açıklamalar kafaları karıştırırken havanın neredeyse yıl boyu sıcak olduğu Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de yeni tip virüsün görülmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Son olarak, Almanya’nın başkenti Berlin’den virolog Christian Drosten’in önceki gün paylaştığı bulgular, koronavirüs salgınının mevsimsel gerileme gösterebileceğine dair umutlara gölge düşürdü.