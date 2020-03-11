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Herkes havaların ısınmasını bekliyordu ancak...

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının havaların ısınmasıyla birlikte azabileceğine dair iddialar tartışılırken, konuyla ilgili bir süredir çalışma yürüten uzmanlar bu teze karşı çıkıyor.

Herkes havaların ısınmasını bekliyordu ancak...

Dünya genelinde onlarca ülkeyi saran hastalığı hafife almakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklamasında “Birçoğu bunun (koronavirüs) nisan ayında sıcaklıklarla birlikte çekip gideceğini düşünüyor. Sıcaklıklar gelince virüs de gidecektir” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) Dr. Nancy Messionnier ise Trump’ın bu sözlerine itiraz ederek koronavirüsün mevsimsel olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu vurguladı.

Duke Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar epidemiyoloji uzmanı Profesör Greg Gray ise daha birkaç gün önce yaptığı açıklamada “sıcak havaların SARS-CoV2 (koronavirüs) geçişini azaltmada rol oynayabileceği” yorumunu yaptı.

Birbirinden farklı bu açıklamalar kafaları karıştırırken havanın neredeyse yıl boyu sıcak olduğu Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de yeni tip virüsün görülmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Son olarak, Almanya’nın başkenti Berlin’den virolog Christian Drosten’in önceki gün paylaştığı bulgular, koronavirüs salgınının mevsimsel gerileme gösterebileceğine dair umutlara gölge düşürdü.

Alman televizyonu n-tv'nin haberine göre Charite Viroloji Enstitüsü Direktörü Drosten düzenlediği basın toplantısında, ABD’de yapılan yeni epidemiyolojik çalışmaların bu tip koronavirüsün bahar ya da yaz aylarında azalacağına dair herhangi bir işaret göstermediğini söyledi.

“Bir virüs dalgasıyla doğrudan karşılaşmayı bekliyoruz. Hastalık duraksama evresine girmeyecek” diyen Drosten “Durum kesinlikle çok ciddi ve hazırlık yapmamız için çok fazla zamanımız yok” diye ekledi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de Almanya’nın koronavirüsten ölümlere hazırlıklı olması gerektiğini vurgularken, “Mesele çok ciddi ve daha da kötüleşebilir” uyarısı yaptı.

Wieler ayrıca ülkesindeki sağlık kurumları, klinikler ve yaşlı bakım evlerinin salgına karşı önlem alması çağrısında bulunurken, hazırlıkların bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn da tüm yurttaşlara seslendiği açıklamasında “Sağlık sistemimizin çalışmaya devam edebilmesi için salgını yavaşlatmalıyız” dedi.

10 Mart 2020 itibarıyla bin 563 vakanın görüldüğü ve hastalık nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği Almanya’da endişe verici bir açıklama da Başbakan Angela Merkel’den geldi.

Merkel, şimdiden birçok etkinliğin iptal edildiği ülkede halkın yüzde 60-70’inin enfeksiyon kapabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sıcak hava

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