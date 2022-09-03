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Herkes içiyor: Tansiyonu yükseltiyor, ödeme neden oluyor, potasyum seviyelerini düşürüyor!

03.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyona iyi geldiği iddia edilen bir bitki çayı 80 yaşındaki adamı hastanelik etti. Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, dikkat edilmediğinde ölümcül komplikasyonlara neden olabilir. Bitkisel çaylar, sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Ancak bilinçsizce kullanıldığında faydadan çok zarar verebilir.

Herkes içiyor: Tansiyonu yükseltiyor, ödeme neden oluyor, potasyum seviyelerini düşürüyor!

Yüksek tansiyon, kan basıncının sürekli olarak çok yüksek olduğu anlamına gelir ve kalbinizin vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon için tedbir alınmadığında kalp ve dolaşım hastalıkları riskini artırabilir. Beslenme rutininize dikkat ederek hipertansiyona karşı tedbir alabilirsiniz. Bitki çayları da yaygın olarak güvenli ve faydalı olarak tanıtılmaktadır, ancak bu her zaman böyle değildir.

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Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, meyan kökü çayının hipertansiyona önemli bir katkıda bulunduğunu buldu. Meyan kökü çayı, geleneksel olarak sindirim problemlerini ve mide bulantısını hafifletmek ve ayrıca mide rahatsızlığını yatıştırmak için kullanılmıştır.

ZARARLI YAN ETKİLERİ OLABİLİR

Montréal, Quebec, McGill Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Doktor Jean-Pierre Falet, "Bazı bitkisel ürünlerin aşırı miktarda zararlı yan etkileri olabilir" dedi.

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Meyan kökü ekstresi içeren ürünler fazla tüketilirse kan basıncını yükseltebilir, ödeme neden olabilir ve potasyum seviyelerini düşürebilir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI HASTANELİK ETTİ

Kanada’da 84 yaşındaki adam yüksek tansiyon şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastada aynı zamanda baş ağrısı, ışığa duyarlılık, göğüs ağrısı, yorgunluk ve baldırlarda ödemden yakınıyordu. Doktorların tetkikleri sonucu hastanın tansiyonu için evde her gün meyan kökü 1-2 bardak meyan kökü çayı içtiği ortaya çıktı. Doktorlar bilinçsizce tüketilen bitki çaylarına karşı uyarıda bulundu.


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