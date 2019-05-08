Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor

MARDİN (AA) - Mardin'de görevli 112 Acil Servis ekipleri, "onbir ayın sultanı" ramazanda da yaralı ve hastaların acil durumlarına müdahale ediyor, görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Ramazanda oruç ibadetini yerine getiren Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, gelen ihbarlara yetişmek ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahursuz oruç tutmak bazen de iftardan saatler sonra oruç açmak zorunda kalıyor.

İstasyona çağrı geldiği anda iftar veya sahur sofrasını bırakarak yaralı ve hastalara müdahale etmek için harekete geçen görevli ekipler, hastaları kentteki sağlık kuruluşlarına bir an önce yetiştirmek için gayret ediyor.

İstasyonda görevli paramedik Muhammed Çomaktekin, yaptığı açıklamada, 8 yıldır görev yaptığını ve her an müdahaleye hazır şekilde beklediklerini söyledi.

Vakaya ulaşım sürelerinde ülke ortalamasının üzerinde olduklarını aktaran Çomaktekin, yaptıkları işin önemini çok iyi bildiklerini belirtti.

Taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Çomaktekin, şöyle devam etti: