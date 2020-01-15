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  4. Herkes ikna etmeye çalıştı, o umursamadı

Herkes ikna etmeye çalıştı, o umursamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç kızı, etraftakiler ikna etmeye çalışırken, son katta oturan bir kadının balkondaki umursamaz tavırları vatandaşları şaşırttı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi 1388.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç kızı, etraftakiler ikna etmeye çalışırken, son katta oturan bir kadının balkondaki umursamaz tavırları vatandaşları şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi 1388. sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen K.U. (15) 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak K.U.’yu ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarına kadar gelen K.U.’nun uzaklaşması için aşağıda bulunan ekipler de çaba sarf etti. Apartmanın son katında oturan bir kadın da bu sırada balkona çıktı. Hemen üzerinde bulunan K.U.’yu fark etmeyen yaşlı kadının umursamaz tavırları vatandaşları şaşırttı. Bir süre sonra ikna edilen K.U., çatıdan indirildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesin sevk edilen K.U., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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