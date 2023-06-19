Herkes İmamoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan beklerken sürpriz hamle gelebilir! Hep Akşener'in yanındaydı 'yeni parti' mesajı...

Altılı masa süreci, adayın belirlenmesi, seçim sonrasında gelen eleştiriler... İYİ Parti lideri Meral Akşener, peş peşe gelen istifa haberleri sonrası yeni bir kadro kurmayı hedefliyor. İYİ Parti'nin önemli bir ismi daha bu sabah istifa etti.

PEŞ PEŞE GELEN İSTİFALAR SONRASI YENİ PARTİ Mİ GELİYOR?

İYİ Parti'de daha önce istifa eden isimler arasında Aytun Çıray, Emine Küçükali, Ahad Andican, Yavuz Ağıralioğlu vardı. Partinin kurucuları arasında yer alan 'İnternetçi abi' olarak tanınan Taylan Yıldız da bu sabah istifa etti.

İMAMOĞLU VE AĞIRALİOĞLU DERKEN... SÜRPRİZ HAMLE

Herkes Ekrem İmamoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir parti kurma haberi beklerken Ankara kulislerinden gelen haberler ise bambaşka!

'İstifamın sebebi kişisel değil, sistemsel! Ankara gençleri duymuyor. Umudu bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz' çıkışıyla istifa eden Taylan Yıldız'ın 'Yeni başlıyoruz' sözleri siyaset kulislerinde yeni parti mesajı olarak algılandı.