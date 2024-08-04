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Herkes Instagram'ın açılmasını beklerken Fatih Erbakan ezber bozdu: Kendi platformlarımızı kurmalıyız

04.08.2024 15:43
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Instagram'a erişim engeli 48 saatten sonra da devam ediyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu karar siyasetin de gündeminde. Konuyla ilgili en çarpıcı çıkışlardan birine Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan imza attı. Instagram'a tepki gösteren Erbakan gündem yaratacak bir öneri sundu. BBP lideri Mustafa Destici de yasak kararına destek verdi.

Herkes Instagram'ın açılmasını beklerken Fatih Erbakan ezber bozdu: Kendi platformlarımızı kurmalıyız

Instagram'ın ne zaman açılacağı meçhul. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla platforma cumadan beri erişim sağlanamıyor. Siyasiler de konuya dahil oldu. YRP ve BBP liderleri Fatih Erbakan ile Mustafa Destici, Instagram'a tepkilerini dile getirdi. Erbakan "Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, aynı kendi bankacılık ve finans sistemimiz gibi bunları da oluşturmamız lazım" dedi.

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ERBAKAN'DAN 'HANİYE' MESAJI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları toplantısında konuştu. Erbakan'ın gündeminde İsmail Haniye suikasti, İsrail ile ticaret ve Instagram'a getirilen erişim engeli vardı. Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için taziyede bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:

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“Acımız çok büyük. Bebek ve çocuk katili, terörist rejim hain bir saldırıyla Filistin davasının kahramanlarından, büyük mücahit Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Şehit İsmail Haniye'ye tüm Yeniden Refah Partisi camiası olarak en içten dileklerimizle başsağlığı diliyoruz. Başta Filistin halkı olmak üzere bütün İslam aleminin başı sağ olsun. Böyle bir dava adamına şehadet yakışırdı” ifadelerini kullandı.

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INSTAGRAM TEPKİSİ: KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARIMIZI KURMALIYIZ

Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin konuşan Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Instagram; bizim her zaman söylediğimiz bu sosyal medya platformları maalesef Siyonizm'in kontrolünde. İnsan haklarından hatta hayvan haklarından dem vurulurken, bir balinanın, bir yunusun ölmesine çok büyük olaylar yapılırken -elbette hiçbir hayvan ölmesin- orada yüz binlerce kadın, çocuk, yaşlı, engelli katlediliyor. Buna karşı bir tepki konulduğu zamanda bunu kısıtlama yoluna gidiyorlar. Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, aynı kendi bankacılık ve finans sistemimiz gibi bunları da oluşturmamız lazım.”

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN INSTAGRAM YASAĞINA DESTEK

Öte yandan Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır."

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"ŞU ANDAKİ TAVRI DOĞRU BULUYORUZ"

Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Fatih Erbakan
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