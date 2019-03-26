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“Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul’a uğraşıyorlar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldiği programda, "Onlara bir fırsat daha vereceğiz.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldiği programda, "Onlara bir fırsat daha vereceğiz. Bu millet size 2023’ün haziranına kadar yetki verdi, bu yetkiyi doğru kullanın, ülkenin gerçek meseleleriyle uğraşın. Lafla ne döviz iner, ne de döviz çıkar. Ülkenin ekonomisini düzeltin. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası sorunları var bunlarla uğraşın. Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul’a uğraşıyorlar” şeklinde konuştu.
31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını Ataşehir’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında ilçede yaşayan Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Kentte yaşayan Trabzonlularla sohbet eden İmamoğlu, projelerini anlatarak destek istedi. Buradaki programın ardından özel bir otele geçen İmamoğlu, ilk olarak kadınlarla, ardında da başka bir salonda kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Kentin sorunlarını anlatarak çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, seçimde destek istedi.

“Trabzonlular Federasyonu o kadar afiş astırana kadar Trabzonspor’a verseydi bir futbolcu transfer ederdi”
Günün ilk programında kentte yaşayan Trabzonlu vatandaşlarla kahvaltıda buluşan İmamoğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün akşam gerçekleştirilecek olan ‘Büyük Trabzonlular buluşması’ programı için kentin bir çok noktasına afişlerin asılmasını eleştirdi. Afişlere tepki gösteren İmamoğlu, “Bugün Ataşehir’e geldik belediye başkanımız dedi ki Trabzonlularla güne merhaba diyeceğiz. İstanbul’da bazı şehirlerin ismini taşıyan bazı sivil toplum kuruluşları kendilerini siyasetin bir parçası ilan ederek siyaseti kullanarak kendisi sivil toplum kuruluşları içine sokarak çok yanlış yapmaktadır. En acı örneği, 4 gündür İstanbul’un bütün köprüleri kavşakları Salı akşamı sayın cumhurbaşkanı buluşuyor diye afişlerle donatıldı. Ben büyük mücadeleyle, eforla afişler asmaya çalışıyoruz, bütçemiz yetmiyor. En az benim kadar afiş astılar. İstanbul’da ne kadar ettiğini ben biliyorum. İstanbul Trabzonlular Federasyonunu o kadar parası var afiş astırıyorsa yazık etti. Keşke Trabzonspor’a verseydi o parayı, bir futbolcu alırdı yazık etmiş. Ha onun üzerinden başka birisi bu parayı harcıyorsa kardeşim sen dur bu parayı bize ver, bizde bunu Trabzonspor’a paylaşalım deseydik. Bu da başka bir metottur” şeklinde konuştu.
“Benim doğduğum şehrin ismini kullanarak gece yapanları kınıyorum”
Trabzon Dernekler Federasyonuna itibar etmeyeceğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bu kadar ayıp bir davet mesaj atılıyor. Büyükşehir belediye başkan adayımızın katılımıyla Trabzon Dernekler Federasyonun adayı olmaz, İstanbul’un adayı olur. Benim doğduğum şehrin ismini bu işlere karıştırarak bir gece yapanları ben kınıyorum. Ben çağrıda bulunayım, benim doğduğum şehrin ismini benim için bile isteseler ret ederdim. Hayır öyle bir şey yok, davet edersiniz, ettiler geldik. Sayın Binali Yıldırım istese o da gelecektir. Kahvaltı yapıp gidecektir. Benim şehrimde 2010 referandumunu siyasete karışanları protesto ettim. Ben Trabzonlulara değil bu tarzda davranışlarda bulunan sivil toplum kuruluşları yanlış yaptığını o kuruluşlara da toplumun itibar etmemesini öneriyorum. O ismi geçen Trabzonlular Dernekler Federasyonu benim doğduğum şehri temsil etmediğini ve hayatım boyunca o kuruluşa itibar etmeyeceğimi buradan duyuruyorum” diye konuştu.

“Başkalarından talimat alma ihtimali olan insanların şehri yönetme şansı yoktur”
Trabzonlularla buluşma programının ardından özel bir otele geçen İmamoğlu burada kadınlarla bir araya gelerek, onların yönetimde olmalarını ve toplumdaki konumlarına vurgu yaptı. Kadınların ardından farklı bir salona geçen İmamoğlu, burada da STK temsilcileri, kanaat önderleriyle buluştu. Burada konuşma yapan İmamoğlu, “Bunun partisi yok, inancı yok, kökeni yok, hiçbir şeyi yok. Burada özgür irade lazım. Biz göreve fikri hür, vicdanı hür, iradesi 16 milyona bağlı, başka hiç kimseden talimat almayan bir belediye başkanlığı dönemini İstanbul’a yaşatmaya geliyoruz. Basireti olmayan, iradesi kendisini temsil etmeyen, insanlarından değil, başkalarından talimat alma ihtimali olan insanların şehri yönetme şansı yoktur. Şehirde bazı hamleler mutlak anlık müdahalelere, anlık kararlar gerektirir. Dönüş o ne diyor diye bakan tereddütlü insanlar bu şehri yönetemezler” dedi.
“Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul’a uğraşıyorlar”
Seçimi kazanarak en büyük faydayı ülkeyi yönetenlere olacağını söyleyen İmamoğlu, “İstanbullularla birlikte kazanarak en büyük faydayı, Türkiye’yi yönetenler vereceğim. Yüklerini sırtından almaya geliyorum. Onlara bir fırsat daha vereceğiz. Bu millet size 2023’ün haziranına kadar yetki verdi, bu yetkiyi doğru kullanın, ülkenin gerçek meseleleriyle uğraşın. Lafla ne döviz iner, ne de döviz çıkar. Ülkenin ekonomisini düzeltin. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası sorunları var bunlarla uğraşın. Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul’a uğraşıyorlar” şeklinde konuştu.

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