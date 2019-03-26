“Herkes işini gücünü bıraktı İstanbul’a uğraşıyorlar”

“Trabzonlular Federasyonu o kadar afiş astırana kadar Trabzonspor’a verseydi bir futbolcu transfer ederdi”

Günün ilk programında kentte yaşayan Trabzonlu vatandaşlarla kahvaltıda buluşan İmamoğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün akşam gerçekleştirilecek olan ‘Büyük Trabzonlular buluşması’ programı için kentin bir çok noktasına afişlerin asılmasını eleştirdi. Afişlere tepki gösteren İmamoğlu, “Bugün Ataşehir’e geldik belediye başkanımız dedi ki Trabzonlularla güne merhaba diyeceğiz. İstanbul’da bazı şehirlerin ismini taşıyan bazı sivil toplum kuruluşları kendilerini siyasetin bir parçası ilan ederek siyaseti kullanarak kendisi sivil toplum kuruluşları içine sokarak çok yanlış yapmaktadır. En acı örneği, 4 gündür İstanbul’un bütün köprüleri kavşakları Salı akşamı sayın cumhurbaşkanı buluşuyor diye afişlerle donatıldı. Ben büyük mücadeleyle, eforla afişler asmaya çalışıyoruz, bütçemiz yetmiyor. En az benim kadar afiş astılar. İstanbul’da ne kadar ettiğini ben biliyorum. İstanbul Trabzonlular Federasyonunu o kadar parası var afiş astırıyorsa yazık etti. Keşke Trabzonspor’a verseydi o parayı, bir futbolcu alırdı yazık etmiş. Ha onun üzerinden başka birisi bu parayı harcıyorsa kardeşim sen dur bu parayı bize ver, bizde bunu Trabzonspor’a paylaşalım deseydik. Bu da başka bir metottur” şeklinde konuştu.

“Benim doğduğum şehrin ismini kullanarak gece yapanları kınıyorum”

Trabzon Dernekler Federasyonuna itibar etmeyeceğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bu kadar ayıp bir davet mesaj atılıyor. Büyükşehir belediye başkan adayımızın katılımıyla Trabzon Dernekler Federasyonun adayı olmaz, İstanbul’un adayı olur. Benim doğduğum şehrin ismini bu işlere karıştırarak bir gece yapanları ben kınıyorum. Ben çağrıda bulunayım, benim doğduğum şehrin ismini benim için bile isteseler ret ederdim. Hayır öyle bir şey yok, davet edersiniz, ettiler geldik. Sayın Binali Yıldırım istese o da gelecektir. Kahvaltı yapıp gidecektir. Benim şehrimde 2010 referandumunu siyasete karışanları protesto ettim. Ben Trabzonlulara değil bu tarzda davranışlarda bulunan sivil toplum kuruluşları yanlış yaptığını o kuruluşlara da toplumun itibar etmemesini öneriyorum. O ismi geçen Trabzonlular Dernekler Federasyonu benim doğduğum şehri temsil etmediğini ve hayatım boyunca o kuruluşa itibar etmeyeceğimi buradan duyuruyorum” diye konuştu.