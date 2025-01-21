Herkes isyan etti! Bolu’da cenazeleri koydukları o TIR'ın nereden geldiği belli oldu

Bolu'daki yangın faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soruşturmada ise gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise facia nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Sosyal medyada faciayla ilgili bir görüntü tepki çekti. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yakınlarına bir piliç firmasına TIR'ın kasasında teslim edilmesi tepkilere yol açtı.
Gazeteci Türker Akıncı söz konusu görüntülerle ilgili bir paylaşım yaptı. Akıncı şunları ifade etti:
"Utanılacak bir görüntü! Yazıklar olsun.
Olayın aslını araştırdım. Kimseyi korumak için söylemiyorum. Sonuç; Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü böyle bir rezalete imza atıyor.
Mevzu fark edilince bakanlık devreye giriyor ve TIR'ın üstü kapatılıyor."
⭕️ Utanılacak bir görüntü!— Türker Akıncı (@turker_aknc) January 21, 2025
Yazıklar olsun.
Olayın aslını araştırdım.
Kimseyi korumak için söylemiyorum.
Sonuç; Bolu Belediyesi afet işleri müdürlüğü böyle bir rezalete imza atıyor.
Mevzu fark edilince bakanlık devreye giriyor ve tırın üstü kapatılıyor.
pic.twitter.com/OZPhtEA9z8
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