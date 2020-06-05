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  4. Herkes izleyip videoya çekti! O köpeklere zarar gelmesin diye kendini feda etti

Herkes izleyip videoya çekti! O köpeklere zarar gelmesin diye kendini feda etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki işlek bir caddede birbirine saldıran köpekleri ayırmaya çalışan vatandaş, köpekler zarar görmesin diye kendini tehlikeye attı. Köpeklerin kavgasını gören herkes hızlıca uzaklaşmaya çalışırken, bir vatandaş, eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki en kalabalık caddelerden biri olan Urfa Caddesi’nde yaşandı. İki sokak köpeği, cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşmeye başladı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler büyük bir korku içerisinde kaçıştı.

İZLEYİP, KAMERAYA ÇEKTİLER!

Bazı vatandaşlar kavgayı film izler gibi uzaktan seyredip cep telefonuna kaydederken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmaya çalıştı. Bir süre cadde ortasında dövüşen köpekler birbirini kovalayıp uzaklaşırken, onları ayırmaya çalışan vatandaş da arkalarından koşarak köpekleri yakalamaya çalıştı. (İHA)

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