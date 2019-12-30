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  4. Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile 2019’u kapatan Apple, 2020 iPhone modellerini şekillendirmeye başladı. Buna göre Apple 2020 iPhone modellerinin ekranında da çok büyük bir değişikliğe gidecek. Samsung’a olan bağımlılığını azaltacak.

Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

2020 artık bir gün ötemizde. Hal böyle olunca, firmalar da 2019 bilançolarını açıklayıp 2020’de yapacaklarına odaklanıyor. Bu firmalardan biri de şüphesiz Apple. Apple, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri üzerinde çalışmaya başladı bile. Bu çalışmalardan sızan bilgilere göre, Apple çok büyük değişikliklere gebe. Bu değişikliklerden biri de 2020 iPhone modellerinin OLED ekranlarında olacak gibi görünüyor.

İPHONE 12’NİN EKRANI HAKKINDA İLK RAPOR GELDİ

Güney Kore’den gelen bir rapora göre Apple, 2020 iPhone modelleri için yine LG Display’den ve Samsung’dan ekran tedariği yapmaya devam edecek. Bu iki firmaya ek olarak BOE firması da Apple’a ekran tedariği sağlayacak. Çıkan rakamlara bakılırsa, Apple BOE’den 45 milyon, LG Display’den 26 milyon Samsung’dan ise 150 milyon ekran satın alacak. İşte ip tam da burada, Samsung için öngörülen sipariş sayısında kopuyor.

APPLE SAMSUNG SİPARİŞLERİNİ AZALTACAK

Apple iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi iPhone modelleri için Samsung’a 230 milyon ekran siparişi vermişti. Rapora bakarsak, bu sayı 2020 için hayli azalmış durumda. Bu Apple’ın Samsung’a olan bağlılığını azaltmak için yaptığı bir hamle olabilir. Ayrıca Macbook ve iPad ekranı üreten BOE firmasının da artık iPhone’larda yer alacak olması, Apple’ın zamanla Samsung’dan değil, ondan daha ucuza üretim yapan BOE’den en yüksek ekran tedariği yapmaya başlamasına yol açabilir. Unutmamak lazım ki maliyet her şeydir.

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