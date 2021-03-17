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  4. Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

17.03.2021 08:00 | Son Güncelleme:
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Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları, ucu çengelli bir demir ve plastik maşayla yakalayarak doğaya bırakıyor.

Vatandaşların ev, iş yeri ve ahırlarına giren yılanları 14 yıldır gönüllü yakalayan 29 yaşındaki Mustafa Göktürk, tehlikeli olarak görülen bu işin aslında zor olmadığını belirtiyor.

Yılan yakalama işine 15 yaşındayken evlerine giren yılanları zarar vermeden ve öldürmeden tutarak doğaya salmasıyla başlayan, daha sonra komşularına bu konuda yardımcı olan Göktürk, kırsal mahallelerde "kurtarıcı" olarak görülüyor.

NAMIDİĞER YILANCI MUSTAFA

Kepçe operatörlüğüyle geçimini sağlayan ancak yörede "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Göktürk, yaptığı işle kurtarma ekipleri ve itfaiyenin de yükünü hafifletiyor.

Göktürk, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri yılanlarla ilgili bilgiler edindiği için artık onlardan korkmamaya başladığını söyledi.

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Küçük yaşlarda evlerine giren yılanları kendisinin yakaladığını belirten Göktürk, "Zaman geçtikçe çevredekiler de benden yardım istemeye başladı. Tabii yılan türlerinin hepsini araştırdım. Yılanlar hakkında detaylı bilgiye sahibim. Vatandaşlar 'evime yılan girdi, yardım edin' diye arıyor. Ben de hiçbir ücret almadan gönüllü olarak gidip yılanı yakalıyorum." diye konuştu.

İşi severek yaptığını kaydeden Göktürk, özellikle kırsal mahallerde evde yılan görülme vakasının çok olduğunu anlattı.

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İnsanların şaşırarak kendisini izlediğini söyleyen Göktürk, şunları kaydetti: "Adımı 'Yılancı Mustafa' diye koydular. Bu faaliyeti tamamen gönüllü ve ücretsiz bir şekilde, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıyorum. Vatandaşları, yılanlara zarar vermemeleri konusunda uyarıyorum. Az önce evin balkonunda yakaladığımız yılan, koca engerek türündeydi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. Bunu bırakırken sulanma, avlanma ve barınma gibi faktörleri düşünüp ona göre doğaya salacağım. Hepsinin doğada bir yeri, görevi var, lütfen yılanları öldürmesinler."

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(AA)

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