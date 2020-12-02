Herkes koronavirüs aşısı olmalı mı?

Dünyada 1,4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ile mücadele uzun süredir devam ediyor. Aylarca süren karantina süreci ve tedbirlere rağmen koronavirüs, ivmesini artırarak sürüyor. Bilim insanları yaklaşık altı aydır aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken iki aşı diğerlerinden bir adım öne çıkmış durumda.

İKİ AŞI ONAY BEKLİYOR

Alman aşısı olarak adlandırılan Pfizer-Biontech ile ABD aşısı olarak nitelendirilen Moderna geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa’daki onay mercilerine acil kullanım izni için başvururken aşının sevkiyat planlamaları da titizlikle yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde onaylanması beklenen söz konusu iki aşı için ülkeler ön siparişler vermeye devam ediyor. Ancak şimdi de, ilk olarak kimlerin aşı olacağı konusu gündemin ana maddesi olmuş durumda.

İLK AŞILANACAK GRUP YAKLAŞIK 24 MİLYON KİŞİ

Geçtiğimiz gün ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı açıklandı. Karar alıcı komitenin önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi. ABD’de ilk olarak aşılanacak grubun toplam nüfusu 24 milyon civarında.