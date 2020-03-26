Herkes koronavirüs yasağından sandı: 77 yaşındaki adam 'Pokemon Go' yüzünden ceza yedi!

Pokemon Go bir döneme deyim yerindeyse damgasını vurdu. Nice insan sokak sokak gezip pokemon avlamaya, hatta girilmesi yasak bölgelere dahi girerek en iyi pokemonları yakalamaya çalıştı. Son zamanlarda sıkıntı günler geçirmemize sebep olan koronavirüs salgını da Pokemon oyuncularını vazgeçiremedi. Pokemon Go oyuncuları koronavirüs salgınına rağmen oyunu oynamaya devam etti; buna 77 yaşındaki oyuncular da dahil.

77 YAŞINDAKİ ADAM POKEMON GO İÇİN KORONAVİRÜS YASAĞINI DELDİ

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan 77 yaşındaki yaşlı bir adam, koronavirüs yasağına aldırış etmeden Madrid sokaklarında Pokemon avlamaya başladı. Koronavirüs için riskli bir yaşta bulunan adam, yaşını ve salgını umursamadan sokak sokak gezdi. Yaşlı adamın bu hali, İspanyol polislerinin dikkatini çekti. Polisler yaşlı adamın yanına yaklaştı ve sokakta ne yaptığını sordular. Yaşlı adamın cevabı ise gayet netti; ''Pokemon yakalıyorum.''

İSPANYOL POLİSİ CEZA KESTİ

İspanyol adamın cevabı karşısında oldukça şaşıran polisler yaşlı adam hakkında işlem yaptılar ve kendisine evden çıkmaması gerektiğini söyleyip ceza kestiler. Madrid polisi ise şaşkınlığını resmi Twitter hesabına taşıdı.