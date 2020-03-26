Herkes koronavirüs yasağından sandı: 77 yaşındaki adam 'Pokemon Go' yüzünden ceza yedi!

Pokemon Go bir döneme deyim yerindeyse damgasını vurdu. Nice insan sokak sokak gezip pokemon avlamaya, hatta girilmesi yasak bölgelere dahi girerek en iyi pokemonları yakalamaya çalıştı. Son zamanlarda sıkıntı günler geçirmemize sebep olan koronavirüs salgını da Pokemon oyuncularını vazgeçiremedi. Pokemon Go oyuncuları koronavirüs salgınına rağmen oyunu oynamaya devam etti; buna 77 yaşındaki oyuncular da dahil.
İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan 77 yaşındaki yaşlı bir adam, koronavirüs yasağına aldırış etmeden Madrid sokaklarında Pokemon avlamaya başladı. Koronavirüs için riskli bir yaşta bulunan adam, yaşını ve salgını umursamadan sokak sokak gezdi. Yaşlı adamın bu hali, İspanyol polislerinin dikkatini çekti. Polisler yaşlı adamın yanına yaklaştı ve sokakta ne yaptığını sordular. Yaşlı adamın cevabı ise gayet netti; ''Pokemon yakalıyorum.''
İspanyol adamın cevabı karşısında oldukça şaşıran polisler yaşlı adam hakkında işlem yaptılar ve kendisine evden çıkmaması gerektiğini söyleyip ceza kestiler. Madrid polisi ise şaşkınlığını resmi Twitter hesabına taşıdı.
Cazar #Pokemon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica está ⛔️ PROHIBIDO ⛔️ durante el Estado de Alarma. No pongas excusas y #QuedateEnCasa #ResponsabilidadSocial #COVID19 pic.twitter.com/L4U2xvGpU0— Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 23, 2020
Madrid Belediye Polisi resmi Twitter hesabı, yaşlı adam için tutulan tutanağın fotoğrafını ekleyerek '' Olağanüstü durumlar altında Pokemonları, dinozorları ve diğer her türlü büyülü hayvanları avlamak yasaktır. Bunun için herhangi bir bahane uydurmayın.'' yazan bir tweet paylaştı. Vatandaşlarının, hele ki yaşıtlarının ölümle savaştığı şartlar altında en iyi Pokemon'u yakalamak için sokağa çıkmak nereden bakarsanız bakın şaşırtıcı doğrusu.