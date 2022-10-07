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Herkes kulak arkası yapıyor ama... Ömrü uzatır, kanseri def eder, kalbi korur...

07.10.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes sebze ve meyve yemenin ne kadar faydalı olduğunun farkında ama genelde yapmıyor. Beslenme dünyasında her geçen gün insan sağlığına nelerin faydalı olup olmadığı konusu daha derinlikli bir şekilde tartışılıyor. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir şey var: Hepimiz daha fazla meyve ve sebze yemeliyiz. Büyüklerimizin sürekli yememiz için uyardığı meyve ve sebze uyarılarının aynısını uzmanlar söylüyor. Peki, günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketince vücudumuza ne oluyor?

Herkes kulak arkası yapıyor ama... Ömrü uzatır, kanseri def eder, kalbi korur...

Araştırmacılar, her gün 400 gram meyve ve sebze yemenin kanser, kalp hastalığı, felç ve bunama gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğini keşfetti. Bunu günde beş porsiyona çevirdiler ve bu da onlarca yıldır baskın halk sağlığı mesajı haline geldi.

YETERİNCE MEYVE VE SEBZE TÜKETİNCE VÜCUDUMUZA NE OLUYOR?

Tabağınızın yarısı o kadar iddialı görünmese de çoğu insan tipik bir günde yeterince ürün almıyor. Ancak alımınızı artırmanın bazı ciddi faydaları olabilir. İşte bilim, günde yaklaşık beş porsiyon gibi sihirli sayıya ulaşırsanız bekleyebileceğinizi söylüyor.

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KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR

Uzmanlar, meyve ve sebzelerin faydalarına dair en güçlü kanıtın kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ile ilgilidir diyor. Araştırmalara göre meyve ve sebze yiyenlerin erken ölme riski yemeyenlere göre daha düşük.

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Biber, narenciye, kivi, brokoli, çilek ve diğer C vitamini, artere zarar veren iltihabı kontrol eden bir antioksidan. C vitamini ayrıca daha iyi kan akışı için atardamarları gevşeten bir gaz olan nitrik oksidi de artırır. O kadar faydalı ki C vitamini ağırlıklı bir diyet tüketen kişilerin, bu besini az tüketenlere göre kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının % 21 daha az olabileceğini ortaya koyuyor.

FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

Dünya Sağlık Örgütü, günde 5 porsiyon meyve ve sebze yiyenlerin diğerlerine göre felç geçirme riskinin daha az olduğunu belirtiyor. Bu kısmen potasyum sayesinde. Araştırmalar hem çok yüksek potasyum hem de çok yüksek sodyum alımına sahip kişilerin, bu elektrolitler dengede olduğu için hipertansiyon ile ilgili bir sorunu olmadığını gösteriyor. Patates, muz ve avokado vücudun ihtiyaç duyduğu potasyumu sağlamaya yardımcı olur ve sodyumu düşürür.

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BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Bunama gibi hastalıklardan uzak durmak istiyorsanız hayatınıza daha fazla meyve ve sebze eklemelisiniz. Günde beş veya daha fazla porsiyon tüketmenin daha iyi zihinsel sağlıkla, özellikle daha az depresyonla bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Narenciye, muz, çilek, elma, kivi, salatalık, havuç, marul, domates ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler beyni destekleyen en iyi faydaları sağladı.

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Aklınızda uzun vadeli beyin sağlığı varsa, flavonoidler yardımcı olabilir. Flavonoid için bol miktarda portakal, çilek, elma, armut, biber ve kereviz tüketebilirsiniz. Bunlar sayesinde, beyne giden kan akışını artırarak, iltihabı baskılayarak ve beyin hücrelerini Alzheimer hastalığına yol açan zararlı beta-amiloid plaklardan koruyarak hafıza kaybına ve bunamaya karşı koruma sağladığına inanılmaktadır.

BAZI KANSER TÜRLERİNDEN KORUNABİLİRSİNİZ

Kanser türlerinin bir kısmı sağlıksız beslenme yüzünden ortaya çıkıyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen kişilerde bazı kanserlere yakalanma oranları daha düşük.

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DAHA UZUN YAŞAYABİLİSİNİZ

Meyve ve sebzelerin sunduğu vitamin, mineral, lif ve 5.000'den fazla biyoaktif bileşik kokteyline hiçbir takviye ürün yaklaşamaz. Bir araştırma otuz yıl boyunca 108.735 kişinin yeme alışkanlıklarını takip etti. Günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon nişastasız sebze yiyenler en uzun ömre sahip oldular ve kanser, kardiyovasküler hastalık ve solunum yolu hastalığı gibi durumlardan erken ölüm oranlarını günde sadece iki porsiyon yiyen insanlara kıyasla %13 azalttı.


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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze
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